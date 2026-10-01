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Главная Мобилизация Мобильные блокпосты: кто имеет право остановить и проверить авто

Мобильные блокпосты: кто имеет право остановить и проверить авто

Ua ru
1 октября 2026 22:50
Мобильный блокпост: правила проверки документов и транспорта
Сотрудники ТЦК проверяют документы у водителей на блокпосту. Фото: кадр из видео

Правоохранители и военные могут развертывать временные блокпосты в зависимости от оперативной обстановки. Хотя представителям ТЦК разрешено вручать там повестки для уточнения данных или мобилизации, принудительно забирать людей в военкоматы запрещено, поскольку задерживать граждан без документов имеет право исключительно Национальная полиция Украины.

Что стоит знать о работе мобильных блокпостов, объяснил юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Где разворачиваются временные контрольные пункты

Мобильные блокпосты — это временные контрольные пункты, которые легко перемещать. Их главная цель состоит в том, чтоб предотвратить диверсионную деятельность, проверить транспортные потоки и документы граждан.

Согласно постановлению правительства № 1455 от 29 декабря 2021 года, а также статьям 8 и 11 закона "О правовом режиме военного положения" (№ 389-VIII от 12 мая 2015 года), такие объекты устанавливаются на въездах и выездах из населенных пунктов.

Военные администрации совместно с Национальной полицией могут устанавливать их возле объектов критической инфраструктуры, на границах административных территорий и на внутренних автодорогах стратегического значения с учетом общих требований безопасности.

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В целом работу этих пунктов регламентируют статья 18 закона "О Национальной полиции" (№ 580-VIII от 2 июля 2015 года) и статьей 24 закона "О Вооруженных Силах Украины" (№ 1934-XII от 6 декабря 1991 года).

Полномочия по проверке документов на блокпостах

Останавливать автомобили и требовать удостоверение личности на блокпостах разрешено не всем. Это право закреплено исключительно за уполномоченными законом субъектами. В частности, идентифицировать граждан могут военнослужащие Вооруженных Сил Украины, что регламентируется упомянутыми статьей 24 закона о ВСУ и статьей 8 закона о военном положении.

Помимо них, законными полномочиями наделены сотрудники Национальной полиции на основании статей 23 и 31 профильного закона. Привлекать к контролю транспорта и лиц могут и силы территориальной обороны, как указано в соответствии со статьей 8 закона «Об основах национального сопротивления». Также такими правами обладают бойцы Национальной гвардии Украины, чьи обязанности прописаны в статьях 2 и 5 закона «О Национальной гвардии Украины» (№ 439-VIII от 13 марта 2014 года).

Законна ли выдача повесток на дорогах

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют полное право выписывать повестки военнообязанным непосредственно на блокпостах. Эта норма прямо вытекает из статей 22 и 38 закона "О военной обязанности и военной службе" (№ 2232-XII от 25 марта 1992 года), которые позволяют оповещать призывников по месту их фактического пребывания. Однако сама проверка документов и установление личности должны происходить при участии сотрудников полиции или военнослужащих ВСУ.

В то же время закон строго запрещает насильно забирать людей и доставлять их в ТЦК без законных на то оснований. Представители военкоматов не имеют полномочий для принудительной доставки. Если у человека нет при себе документов или имеются признаки правонарушения, административное задержание по статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях осуществляют исключительно правоохранители.

Также Новини.LIVE сообщали, что мужчины в возрасте 23–24 лет оказались в законодательной ловушке. Их пока не мобилизуют, за границу не выпускают, но и забронировать на работе тоже не могут. А как только работнику исполняется 25 лет, работодателям приходится оформлять бронь буквально в гонке с ТЦК, из-за чего возникает много судебных споров.

Между тем реестр "Оберег" начал автоматически снимать с воинского учета мужчин, достигших 60 или 65 лет. Однако снятие с учета по возрасту не отменяет прежних нарушений, поэтому за все неуплаченные штрафы или проигнорированные повестки все равно придется отвечать.

военный учет мобилизация военнообязанные блокпост военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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