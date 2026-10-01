Мобільний блокпост: правила перевірки документів і транспорту

Працівники ТЦК перевіряють документи на блокпосту у водіїв. Фото: кадр з відео

Правоохоронці та військові можуть розгортати тимчасові блокпости залежно від оперативної ситуації. Хоча представникам ТЦК дозволено вручати там повістки на уточнення даних чи мобілізацію, примусово забирати людей до військкоматів заборонено, бо затримувати громадян без документів має право виключно Національна поліція України.

Що варто знати про роботу мобільних блокпостів пояснив юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Де розгортають тимчасові контрольні пункти

Мобільні блокпости є тимчасовими пунктами контролю, які легко переміщувати. Їхня головна мета — це запобігти диверсійній діяльності, перевірити транспортні потоки та документи громадян.

Згідно з урядовою постановою № 1455 від 29 грудня 2021 року, а також статтями 8 та 11 закону "Про правовий режим воєнного стану" (№ 389-VIII від 12 травня 2015 року), такі об'єкти з'являються на в'їздах і виїздах із населених пунктів.

Військові адміністрації спільно з Національною поліцією можуть встановлювати їх біля критичної інфраструктури, на межах адміністративних територій та внутрішніх автошляхах стратегічного значення, враховуючи загальні вимоги безпеки.

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Загалом роботу цих пунктів регламентують стаття 18 закону "Про Національну поліцію" (№ 580-VIII від 2 липня 2015 року) та стаття 24 закону "Про Збройні Сили України" (№ 1934-XII від 6 грудня 1991 року).

Повноваження щодо перевірки документів на блокпостах

Зупиняти автомобілі та вимагати посвідчення особи на блокпостах дозволено не всім. Це право закріплене виключно за уповноваженими законом суб'єктами. Зокрема, ідентифікувати громадян можуть військовослужбовці Збройних Сил України, що регламентується згаданими статтею 24 закону про ЗСУ та статтею 8 закону про воєнний стан.

Окрім них, законними повноваженнями наділені працівники Національної поліції на основі статей 23 і 31 профільного закону. Залучати до контролю транспорту й осіб можуть і сили територіальної оборони, як зазначено відповідно до статті 8 закону "Про основи національного спротиву". Також такі права мають бійці Національної гвардії України, чиї обов'язки прописані у статтях 2 та 5 закону "Про Національну гвардію України" (№ 439-VIII від 13 березня 2014 року).

Чи законна роздача повісток на дорогах

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають повне право виписувати повістки військовозобов'язаним безпосередньо на блокпостах. Ця норма прямо випливає зі статей 22 та 38 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№ 2232-XII від 25 березня 1992 року), які дозволяють оповіщати призовників за місцем їхнього фактичного перебування. Однак сама перевірка документів та встановлення особи має відбуватися за участю працівників поліції або військовослужбовців ЗСУ.

Водночас закон суворо забороняє силоміць забирати людей та везти їх до ТЦК без законних на те підстав. Представники військкоматів не мають повноважень для примусового доставлення. Якщо людина не має при собі документів або присутні ознаки правопорушення, адміністративне затримання за статтею 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснюють виключно правоохоронці.

Також Новини.LIVE інформували, що чоловіки 23–24 років опинилися в законодавчій пастці. Їх ще не мобілізують, за кордон не випускають, але й забронювати на роботі теж не можуть. А щойно працівнику виповнюється 25, роботодавцям доводиться оформлювати бронь буквально наввипередки з ТЦК, через що виникає багато судових суперечок.

Тим часом реєстр "Оберіг" почав автоматично знімати з військового обліку чоловіків, які досягли 60 або 65 років. Однак списання за віком не скасовує старих порушень, тож за всі неоплачені штрафи чи проігноровані повістки все одно доведеться відповідати.