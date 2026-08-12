Молодой человек вывозил мужчин за границу: предстанет перед судом

Задержание молодого человека, подозреваемого в переправке военнообязанных за границу. Фото: ГУНП в Ровенской области

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Житель Ровенской области помогал двум мужчинам сбежать за границу. За "услугу" он получил деньги. Нарушителя будут судить.

Об этом во вторник, 10 августа, сообщило Главное управление Нацполиции в Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным правоохранителей, 22-летний житель села Переброды пообещал двум военнообязанным, что за 20 тысяч долларов организует им выезд из Украины. Фигурант действовал вместе с сообщниками: кто они — установят во время следствия. Нарушители прибыли на двух мотоциклах Loncin в одно из сел Сарненской территориальной громады и забрали оттуда "клиентов".

Объезжая контрольно-пропускные пункты, они 8 июня добрались до границы. Там "пассажиры" передали 22-летнему дельцу деньги.

За что будут судить обвиняемого

В суд направили обвинительный акт по факту содействия незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Во время досудебного расследования фигурант находился на свободе, так как внес залог.

Молодой человек совершает нарушение не впервые. В отношении него в суде рассматривают еще одно уголовное производство по аналогичному преступлению.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что 60-летняя женщина с инвалидностью заключила фиктивный брак с военнообязанным. Благодаря "супруге" мужчина призывного возраста беспрепятственно выехал в Польшу. Нарушительницу будут судить.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.NET писал, что во Львовской области военнообязанный отказался от боевой повестки. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.