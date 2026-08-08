Суд лишил мужчину свободы за уклонение от мобилизации

Судебное заседание по делу о штрафе ТЦК. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Самборе Львовской области судили мужчину, который отказался от боевой повестки, тем самым уклонившись от призыва на военную службу. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "ZAXID.NET".

Детали дела

Согласно материалам дела и приговору от августа 2026 года, в мае 2024 года военнообязанный прошел ВЛК, которая признала его годным к прохождению службы в подразделениях обеспечения, то есть в тыловых частях. Примерно через месяц ему вручили повестку для отправки в одну из таких частей ВСУ.

По версии военного ТЦК, мужчина поставил подпись в повестке, однако отказался ее забирать, сославшись на проблемы со здоровьем. После этого юрист оформил соответствующий акт, а военнообязанного письменно предупредили об уголовной ответственности в случае уклонения от призыва.

Однако на следующий день мужчина не явился в ТЦК, чтобы отправиться на службу. После этого правоохранительные органы возбудили в его отношении уголовное дело.

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Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он сказал, что ему вручали какой-то документ, но, по его словам, он не знает, какой именно. Также мужчина сообщил о наличии проблем со здоровьем, однако официально установленной группы инвалидности у него нет.

Решение суда

Суд изучил все материалы дела и доводы сторон. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что с 1 января 2022 года обвиняемый не обращался за медицинской помощью к своему семейному врачу.

В результате суд признал жителя Львовской области виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.