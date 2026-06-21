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Главная Мобилизация Мошенники требовали от украинцев оплатить фейковые штрафы за нарушение ПДД

Мошенники требовали от украинцев оплатить фейковые штрафы за нарушение ПДД

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 06:57
Мошенники требовали от украинцев оплатить фиктивные штрафы за нарушение ПДД
Автомобиль и кошелек. Фото: netcarshow.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В МВД Украины заявили, что мошенники рассылали украинцам сообщения якобы от имени Министерства юстиции о нарушении ПДД, требуя от них немедленно оплатить штраф. Ссылка, которую рассылали мошенники, перенаправляла людей на поддельный сайт Нацполиции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт МВД.

Как не попасться на уловки мошенников

"Ссылка перенаправляла пользователей на поддельный сайт Нацполиции, где злоумышленники пытались получить персональные и банковские данные граждан. Киберполиция инициировала блокировку фишингового сайта", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что распознать фишинг можно по нескольким признакам. Среди них:

  • сообщение с неизвестного или иностранного номера;
  • подозрительная ссылка или домен;
  • давление с требованием как можно быстрее оплатить так называемый «штраф»;
  • просьба указать личные данные или платежные реквизиты.

Также для защиты от мошенничества украинцам дали советы, которых стоит придерживаться. В частности:

Читайте также:
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • проверять штрафы только через официальные сервисы МВД, «Кабинет водителя» и «Дию»;
  • в случае ввода данных карты — немедленно обратиться в банк;
  • заблокировать номер и проинформировать Киберполицию.

Как сообщало Новини.LIVE, в разных странах Европы законы и требования могут отличаться, и некоторые различия могут быть не сразу очевидны для украинских водителей. Поэтому мы писали, какие штрафы предусмотрены для водителей в Европе.

Также мы рассказывали, почему и как необходимо переделывать в Украине оптику на автомобилях из США.

киберполиция штраф мошенники
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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