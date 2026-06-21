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Головна Мобілізація Шахраї вимагали в українців сплатити фейкові штрафи за ПДР

Шахраї вимагали в українців сплатити фейкові штрафи за ПДР

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 06:57
Шахраї вимагали в українців сплатити фейкові штрафи за ПДР
Авто та гаманець. Фото: netcarshow.com, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У МВС України заявили, що шахраї розсилали українцям повідомлення нібито від імені Міністерства юстиції про порушення ПДР, вимагаючи від них таким негайно сплатити штраф. Посилання, яке розсилали шахраї, направляло людей на фейковий сайт Нацполіції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт МВС.

Як не потрапити на хитрощі шахраїв

"Посилання перенаправляло користувачів на підроблений сайт Нацполіції, де зловмисники намагалися отримати персональні та банківські дані громадян. Кіберполіція ініціювала блокування фішингового сайту", — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що розпізнати фішинг можна за кількома ознаками. Серед таких:

  • повідомлення з невідомого або іноземного номера;
  • підозріле посилання чи домен;
  • тиск з вимогою якомога швидше сплатити так званий "штраф";
  • прохання вказати персональні дані чи платіжні дані.

Також для захисту від шахрайства українцям дали поради, яких варто дотримуватися. Зокрема:

Читайте також:
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • перевіряти штрафи лише через офіційні сервіси МВС, Кабінет водія та "Дію";
  • у разі введення даних картки — негайно звернутися до банку;
  • заблокувати номер і поінформувати Кіберполіцію.

Як повідомляло Новини.LIVE, що у різних країнах Європи закони і вимоги можуть відрізнятися, і деякі відмінності можуть бути не одразу очевидними для українських водіїв. Тож ми писали, які є штрафи для водіїв в Європі.

Також ми інформували, чому та як необхідно переробляти в Україні оптику на авто зі США.

кіберполіція штраф шахраї
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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