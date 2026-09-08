Мотивационные контракты ВСУ: сроки службы, выплаты и отсрочка

Бойцы ВСУ. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных Сил Украины

Служба в ВСУ сроком от 6 до 24 месяцев с гарантированным правом на отсрочку и рядом социальных гарантий стала возможной благодаря новым мотивационным контрактам. Украинцам предлагают упрощенное оформление, самостоятельный выбор подразделения и официальное право на отпуск за границей.

О том, что именно гарантирует государство контрактникам в ВСУ, сообщили на сайте "Армия.Inform", передает Новини.LIVE.

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Фиксированные сроки службы и право на демобилизацию

Главным преимуществом мотивационных контрактов является строго ограниченный срок пребывания в армии. Это дает гражданам возможность четко планировать свою гражданскую жизнь, возвращение в семьи или обучение. Государство берет на себя обязательство уволить военнослужащего сразу после истечения установленного срока, и продление военного положения на это не влияет.

В зависимости от должности и статуса человека сроки службы составляют:

6 месяцев (доступно исключительно для резервистов);

10 или 14 месяцев;

24 месяца.

Свободный выбор подразделения и специальности

Кандидат получает полную свободу в выборе будущей бригады. Люди в армии с инженерным, медицинским опытом или навыками работы с техникой могут применить свою гражданскую квалификацию максимально эффективно. Перечень доступных вакансий довольно широк и охватывает как боевые, так и тыловые специальности.

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Искать предложения можно через три основных канала:

"Единый портал вакансий ВСУ";

мобильное приложение "Резерв+";

физические центры рекрутинга.

Денежное обеспечение и бонусы за первый контракт

Граждане, впервые добровольно заключающие мотивационный контракт, получают поощрительную финансовую помощь. Размер этих «подъемных» привязан к прожиточному минимуму:

26 624 грн (восемь минимумов) — выплата для рядового состава;

29 952 грн (девять минимумов) — для сержантского и старшинского состава;

33 280 грн (десять минимумов) — для офицерского состава.

Важно, что эти средства не выплачиваются военным, которые уже служат или служили по предыдущим контрактам. Дополнительно новые контрактники получают денежную компенсацию за аренду (субаренду) жилья.

Упрощенная бюрократия для гражданских и военных

Процедуру перехода на такой формат службы существенно ускорили.

Для действующих военных не требуется проходить военно-медицинскую комиссию (ВМК) и психологический отбор. Достаточно подать рапорт командиру в бумажном виде или онлайн через приложение «Армия+». Документ рассматривается максимум 14 дней.

Для гражданских лиц прохождение медосмотра и профессионального отбора остается обязательным, но пакет документов сократили. От новобранцев больше не требуют справку о составе семьи, служебную характеристику и анкету об изучении личных качеств.

Правила начисления гарантированной отсрочки

По завершении службы военнослужащий получает автоматическую отсрочку от мобилизации. Ее базовый срок всегда составляет 6 месяцев, но он существенно увеличивается благодаря боевому опыту. Стоит отметить, что предыдущая служба не засчитывается в срок нового контракта, то есть он начинается с нуля, но полностью учитывается при расчете продолжительности отпуска.

Формула для 6-месячного контракта (резервисты) и пехотно-штурмовых соглашений на 10 или 14 месяцев:

6 месяцев — базовая отсрочка;

плюс 3 месяца за каждые 30 дней непосредственного участия в боях (учитываются и боевые дни до подписания текущего контракта);

плюс 6 месяцев за каждый год службы с 24 февраля 2022 года (применяется только к 10-месячным контрактам);

плюс 1 месяц за каждый год непрерывной службы до 24 февраля 2022 года.

Формула для базового или боевого контракта на 24 месяца:

6 месяцев — базовая отсрочка;

плюс 1 месяц за каждые 30 дней участия в боевых действиях;

плюс 1 месяц за каждый год непрерывной службы до начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, во время службы контрактники имеют право на отпуска с возможностью выезда за границу на общих основаниях. Им гарантировано до 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, до 10 дней по семейным обстоятельствам и ещё 14 дней дополнительного отдыха для участников боевых действий.

Новини.LIVE сообщали, что действующие бойцы имеют право расторгнуть свои старые контракты досрочно, чтобы подписать новые мотивационные соглашения, например, базовое, боевое или отдельно для штурмовой пехоты. Такая возможность доступна даже тем, у кого уже действует обычный контракт.

Оформить заявку на эти обновленные контракты теперь можно напрямую через приложение "Резерв+". В Минобороны выпустили важное обновление приложения.