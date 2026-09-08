Мотиваційні контракти ЗСУ: терміни служби, виплати та відстрочка

Бійці ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Служба у ЗСУ від 6 до 24 місяців із гарантованим правом на відстрочку та низку соціальних гарантій стала можливою завдяки новим мотиваційним контрактам. Українцям пропонують спрощене оформлення, самостійний вибір підрозділу та офіційне право на відпустку за кордоном.

Що гарантовано дає держава контрактникам в ЗСУ повідомили на Армія.Inform, передає Новини.LIVE.

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Фіксовані терміни служби та право на демобілізацію

Головною перевагою мотиваційних контрактів є жорстко обмежений час перебування у війську. Це громадянам дає можливість чітко планувати своє цивільне життя, повернення до родин чи навчання. Держава бере на себе зобов'язання звільнити військовослужбовця одразу після спливу визначеного часу, і продовження воєнного стану на це не впливає.

Залежно від посади та статусу людини, терміни служби становлять:

6 місяців (доступно виключно для резервістів);

10 або 14 місяців;

24 місяці.

Вільний вибір підрозділу та спеціальності

Кандидат отримує повну свободу у виборі майбутньої бригади. Люди у війську з інженерним, медичним досвідом або навичками роботи з технікою можуть застосувати свою цивільну кваліфікацію максимально ефективно. Перелік доступних вакансій доволі широкий і охоплює різні як бойові так і тилові спеціальності.

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Шукати пропозиції можна через три основні канали:

"Єдиний портал вакансій ЗСУ";

мобільний застосунок "Резерв+";

фізичні центри рекрутингу.

Грошове забезпечення та бонуси за перший контракт

Громадяни, які вперше добровільно укладають мотиваційний контракт, отримують заохочувальну фінансову допомогу. Розмір цих "підйомних" прив'язаний до прожиткового мінімуму:

26 624 грн (вісім мінімумів) — виплата для рядового складу;

29 952 грн (дев'ять мінімумів) — для сержантського та старшинського складу;

33 280 грн (десять мінімумів) — для офіцерського складу.

Важливо, що ці кошти не виплачуються військовим, які вже служать або служили за попередніми контрактами. Додатково нові контрактники отримують грошову компенсацію за оренду (піднайом) житла.

Спрощена бюрократія для цивільних і військових

Процедуру переходу на такий формат служби суттєво пришвидшили.

Для діючих військових не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та психологічний відбір. Достатньо подати рапорт командиру в паперовому вигляді або онлайн через застосунок "Армія+". Документ розглядається максимум 14 днів.

Для цивільних проходження медогляду та профвідбору залишається обов'язковим, але пакет документів зменшили. Від новобранців більше не вимагають довідку про склад сім’ї, службову характеристику та аркуш вивчення особистих якостей.

Правила нарахування гарантованої відстрочки

Після завершення служби військовий отримує автоматичну відстрочку від мобілізації. Її базовий період завжди становить 6 місяців, але він суттєво зростає завдяки бойовому досвіду. Варто зауважити, що попередня служба не зараховується до тривалості нового контракту, тобто він стартує з нуля, але повністю враховується під час розрахунку тривалості відпочинку.

Формула для 6-місячного контракту (резервісти) та піхотно-штурмових угод на 10 чи 14 місяців:

6 місяців — базова відстрочка;

плюс 3 місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в боях (враховуються і бойові дні до підписання поточного контракту);

плюс 6 місяців за кожен рік служби з 24 лютого 2022 року (застосовується лише для 10-місячних контрактів);

плюс 1 місяць за кожен рік безперервної служби до 24 лютого 2022 року.

Формула для базового або бойового контракту на 24 місяці:

6 місяців — базова відстрочка;

плюс 1 місяць за кожні 30 днів участі в бойових діях;

плюс 1 місяць за кожен рік безперервної служби до початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, під час служби контрактники мають право на відпустки з можливістю виїзду за кордон на загальних підставах. Їм гарантовано до 30 календарних днів щорічної основної відпустки, до 10 днів за сімейними обставинами та ще 14 днів додаткового відпочинку для учасників бойових дій.

Новини.LIVE повідомляли, що чинні бійці мають право розірвати свої старі контракти раніше терміну, щоб підписати нові мотиваційні угоди, наприклад, базову, бойову чи окремо для штурмової піхоти. Така опція відкрита навіть для тих, у кого вже діє звичайний контракт.

Оформити заявку на ці оновлені контракти тепер можна напряму через додаток "Резерв+". В Міноборони випустили важливе оновлення застосунку.