Видео

Главная Мобилизация МОУ обновило БОВП — что изменится для новобранцев в 2025 году

МОУ обновило БОВП — что изменится для новобранцев в 2025 году

Дата публикации 24 ноября 2025 20:00
обновлено: 09:52
Как теперь проходит БОВП — обновленная программа военной подготовки
Военные учения. Фото: REUTERS

С июля 2025 года Министерство обороны провело очередное обновление программы Базовой общевойсковой подготовки, существенно изменив как структуру, так и подходы к подготовке. Главным нововведением стала увеличенная продолжительность курса — теперь он охватывает 51 день интенсивных занятий, что должно обеспечить более глубокое освоение ключевых навыков, необходимых на современном поле боя после мобилизации.

Чему теперь будут учить новобранцев на БОВП объясняет в Минобороны Украины.

Читайте также:

Обновленная программа БОВП

По обновленной программе за эти полтора месяца рекруты проходят программу, содержание которой максимально адаптировано к реалиям войны против технологически оснащенного противника.

БЗВП
Программа БОВП. Фото: Минобороны Украины

Учебное время будет длиться отныне 42 суток, что составит 402 часа. Из них 367 часов будет посвящено практическим отработкам.

На огневой подготовке увеличено количество боеприпасов почти втрое. Да и вообще именно ей будет посвящено наибольшее количество времени в программе.

БЗВП програма
Огневая подготовка. Фото: Минобороны Украины

Инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт, будут отрабатывать с новобранцами те ситуации, которые они могут встретить уже во время службы. Особое внимание уделяют огневой подготовке, навыкам домедицинской помощи и методам противодействия FPV-дронам.

БЗВП підготовка
Как будут обучать медицинской помощи на БОВП, фото: Минобороны Украины
Підготовка БЗВП
Программа противодействия БпЛА Фото: Минобороны Украины

В программе предусмотрено большое количество стрелковых упражнений, отработка тактических действий как индивидуально, так и в составе малых групп.

Програма БЗВП у 2025 році
Тактические действия на БОВП Фото: Минобороны Украины

Также новобранцев будут учить лучше ориентироваться на местности, включая практику в различных условиях, что позволяет новобранцам лучше понимать особенности работы в поле.

Програма БЗВП 2025
Программа психологической устойчивости, фото: Минобороны Украины

Новобранцев будут учить тому, как преодолеть страх в экстремальных условиях на поле боя. В частности там будут имитировать обстрелы из авиации, артиллерии с применением VR-технологии. Отдельное внимание уделят теме выживания в экстремальных условиях, в частности, как поддерживать гигиену, обеспечивать себе запасы воды и надежно хранить снаряжение.

Оновлена програма БЗВП
Как будут проводить итоговый экзамен, фото: Минобороны Украины

В конце БОВП пройдет итоговый экзамен, где будет комплексное тактическое занятие на трое суток. Его будут проводить на незнакомой новобранцам местности, которая будет очень приближенной к условиям на фронте. На КТЗ новобранцы должны отработать марш-бросок от 5 км, показать навыки ориентирования на местности, сдать нормативы по проверке физической подготовки, отработать действия в составе двойки и уметь находить и фиксировать работу БпЛА.

В случае успешного прохождения бойцам предоставят квалификацию ВОС-100 "Стрелок" и предоставят соответствующий сертификат, что они успешно закончили базовую общую военную подготовку.

Напомним, в Минобороны Украины объяснили, получают ли новобранцы денежное обеспечение, если они только на этапе БОВП.

Также бойцы дали советы, что надо взять с собой новобранцам на БОВП.

Минобороны ВСУ военные учения мобилизация БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
