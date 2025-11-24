Как теперь проходит БОВП — обновленная программа военной подготовки

МОУ обновило БОВП — что изменится для новобранцев в 2025 году
С июля 2025 года Министерство обороны провело очередное обновление программы Базовой общевойсковой подготовки, существенно изменив как структуру, так и подходы к подготовке. Главным нововведением стала увеличенная продолжительность курса — теперь он охватывает 51 день интенсивных занятий, что должно обеспечить более глубокое освоение ключевых навыков, необходимых на современном поле боя после мобилизации.
Чему теперь будут учить новобранцев на БОВП объясняет в Минобороны Украины.
Обновленная программа БОВП
По обновленной программе за эти полтора месяца рекруты проходят программу, содержание которой максимально адаптировано к реалиям войны против технологически оснащенного противника.
Учебное время будет длиться отныне 42 суток, что составит 402 часа. Из них 367 часов будет посвящено практическим отработкам.
На огневой подготовке увеличено количество боеприпасов почти втрое. Да и вообще именно ей будет посвящено наибольшее количество времени в программе.
Инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт, будут отрабатывать с новобранцами те ситуации, которые они могут встретить уже во время службы. Особое внимание уделяют огневой подготовке, навыкам домедицинской помощи и методам противодействия FPV-дронам.
В программе предусмотрено большое количество стрелковых упражнений, отработка тактических действий как индивидуально, так и в составе малых групп.
Также новобранцев будут учить лучше ориентироваться на местности, включая практику в различных условиях, что позволяет новобранцам лучше понимать особенности работы в поле.
Новобранцев будут учить тому, как преодолеть страх в экстремальных условиях на поле боя. В частности там будут имитировать обстрелы из авиации, артиллерии с применением VR-технологии. Отдельное внимание уделят теме выживания в экстремальных условиях, в частности, как поддерживать гигиену, обеспечивать себе запасы воды и надежно хранить снаряжение.
В конце БОВП пройдет итоговый экзамен, где будет комплексное тактическое занятие на трое суток. Его будут проводить на незнакомой новобранцам местности, которая будет очень приближенной к условиям на фронте. На КТЗ новобранцы должны отработать марш-бросок от 5 км, показать навыки ориентирования на местности, сдать нормативы по проверке физической подготовки, отработать действия в составе двойки и уметь находить и фиксировать работу БпЛА.
В случае успешного прохождения бойцам предоставят квалификацию ВОС-100 "Стрелок" и предоставят соответствующий сертификат, что они успешно закончили базовую общую военную подготовку.
