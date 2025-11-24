Відео
Україна
МОУ оновило БЗВП — що зміниться для новобранців у 2025 році

Дата публікації: 24 листопада 2025 20:00
Оновлено: 09:52
Як тепер проходить БЗВП — оновлена програма військової підготовки
Військові навчання. Фото: REUTERS

З липня 2025 року Міністерство оборони провело чергове оновлення програми Базової загальновійськової підготовки, істотно змінивши як структуру, так і підходи до підготовки. Головним нововведенням стала збільшена тривалість курсу — тепер він охоплює 51 день інтенсивних занять, що має забезпечити глибше опанування ключових навичок, необхідних на сучасному полі бою після мобілізації.

Чого тепер навчатимуть новобранців на БЗВП пояснює в Міноборони України. 

Оновлена програма БЗВП

За оновленою програмою за ці півтори місяці рекрути проходять програму, зміст якої максимально адаптований до реалій війни проти технологічно оснащеного противника.

БЗВП
Програма БЗВП. Фото: Міноборони України

Навчальний час триватиме відтепер 42 доби, що становитиме 402 години. Із них 367 годин буде присвячено практичним відпрацюванням. 

На вогневій підготовці збільшено кількість боєприпасів майже утричі. Та й загалом саме їй буде присвячено найбільшу кількість часу в програмі. 

БЗВП програма
Вогнева підготовка. Фото: Міноборони України

Інструктори, які мають реальний бойовий досвід, відпрацьовуватимуть з новобранцями ті ситуації, які вони можуть зустріти вже під час служби. Особливу увагу приділяють вогневій підготовці, навичкам домедичної допомоги та методам протидії FPV-дронам.

БЗВП підготовка
Як навчатимуть медичної допомоги на БЗВП. Фото: Міноборони України
Підготовка БЗВП
Програма протидії БпЛА. Фото: Міноборони України

У програмі передбачено велику кількість стрілецьких вправ, відпрацювання тактичних дій як індивідуально, так і у складі малих груп.

Програма БЗВП у 2025 році
Тактичні дії на БЗВП. Фото: Міноборони України

Також новобранців вчитимуть краще орієнтування на місцевості, включно з практикою у різних умовах, що дозволяє новобранцям краще розуміти особливості роботи в полі.

Програма БЗВП 2025
Програма психологічної стійкості. Фото: Міноборони України

Новобранців вчитимуть того, як подолати страх в екстремальних умовах на полі бою. Зокрема там імітуватимуть обстріли з авіації, артилерії із застосуванням VR-технології.  Окрему увагу приділять темі виживання в екстремальних умовах, зокрема, як підтримувати гігієну, забезпечувати собі запаси води та надійно зберігати спорядження. 

Оновлена програма БЗВП
Як проводитимуть підсумковий іспит. Фото: Міноборони України

Наприкінці БЗВП пройде підсумковий іспит, де буде комплексне тактичне заняття на три доби. Його проводитимуть на незнайомій новобранцям місцевості, що буде дуже наближеною до умов на фронті. На КТЗ новобранці мають відпрацювати марш-кидок від 5 км, показати навички орієнтування на місцевості, здати нормативи з перевірки фізичнох підготовки, відпрацювати дії у складі двійки та вміти знаходити та фіксувати роботу БпЛА. 

У разі успішного проходження бійцям нададуть кваліфікацію ВОС-100 "Стрілець" та нададуть відповідний сертифікат, що вони успішно закінчили базову загальну військову підготовку.

Нагадаємо, в Міноборони України пояснили, чи отримують новобранці грошове забезпечення, якщо вони лише на етапі БЗВП. 

Також бійці дали поради, що треба взяти собою новобранцям на БЗВП.

Міноборони ЗСУ військові навчання мобілізація БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
