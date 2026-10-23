Военнослужащий ВСУ проводит учения. Фото: ГПСУ

Мобилизация отца или его пребывание на фронте не являются основанием для автоматической передачи ребенка матери при разводе. Верховный Суд Украины подчеркнул, что решающим фактором, прежде всего, остаются безопасность и интересы несовершеннолетнего, а не военный статус отца.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Интересы несовершеннолетних против военного статуса

В украинской судебной практике отсутствует правило, согласно которому призыв мужчины в ряды Сил обороны гарантирует бывшей супруге победу в споре за детей. Как следует из разъяснений Верховного Суда, сам по себе факт прохождения службы одним из партнеров не определяет заранее судьбу ребенка.

Судьи будут обращать внимание прежде всего на то, кто именно занимается повседневным уходом, насколько прочны эмоциональные связи с каждым из родителей и какие условия созданы для полноценного развития.

Когда фронт не мешает воспитанию ребенка

В материалах дела № 183/2755/24 рассматривалась ситуация, когда мальчик с марта 2024 года переехал жить к отцу. Последний находился в армии еще с 2017 года. Его бывшая жена также имела опыт военной службы, но в 2024 году ушла в запас.

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Несмотря на постоянную занятость мужчины, судьи оставили сына с ним. Решающими стали доказательства того, что именно отец создал надлежащие условия. Мужчина устроил малыша в детский сад, оплачивал спортивные секции и творческие кружки, а на время его отсутствия в связи с выполнением приказов заботу о ребенке брала на себя новая жена.

В то же время биологическая мать имела проблемы с алкоголем и постоянно перекладывала заботу о ребенке на других родственников. Учитывая такие обстоятельства и положительные заключения органов опеки, суд признал, что проживание с отцом-военнослужащим соответствует наилучшим интересам мальчика.

Почему мобилизованный может лишиться права на совместное проживание с ребенком

Совершенно иначе завершился спор по делу № 570/6204/23. Мужчина требовал оставить сына с ним, а мать подала встречный иск, чтобы забрать и сына, и дочь. Сначала детей разделили, но апелляционная инстанция приняла решение передать обоих матери. Верховный Суд поддержал эту позицию, хотя мужчина на момент судебных разбирательств уже проживал с сыном.

Дело в том, что в июне 2025 года его мобилизовали. Поскольку отец физически отсутствовал, за ребенком ухаживали его родственники и нынешняя жена. Суд учел, что родная мать имеет хорошие характеристики, стабильную работу и способна самостоятельно обеспечить достойные жилищные условия.

Важную роль сыграла также история домашнего насилия. В деле фигурировали срочный запретительный приказ, обращение в полицию и заключение психолога от 23 октября 2023 года. Специалист тогда отметил, что после ссор родителей дети нуждаются в медицинской помощи.

Мужчина пытался доказать, что административное производство против него было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Однако судьи подчеркнули, что в гражданском процессе главное — не уголовная вина, а общая безопасность и спокойствие ребенка.

Может ли повлиять на решение суда мнение ребенка

Верховный Суд отметил, что позицию несовершеннолетних необходимо учитывать, но она никогда не становится единственным решающим фактором. Малолетние дети могут находиться под манипулятивным влиянием взрослых, поэтому суды всегда проверяют искренность и осознанность такого выбора.

Кроме того, суд категорически выступил против разлучения брата и сестры. В этом споре мать доказала, что девочке наиболее комфортно рядом со старшим братом. Согласно статье 161 Семейного кодекса Украины, эмоциональная близость между детьми имеет огромное значение, и разлучать их можно только при наличии критических обстоятельств. Более высокий доход, большая квартира или служба в рядах ВСУ не перевешивают потребность ребенка в стабильной психологической среде.

Что на самом деле оценивает суд

Согласно статье 161 Семейного кодекса Украины, при определении места проживания судьи не ориентируются на уровень доходов или воинские звания.

Основными критериями остаются:

реальное отношение отца и матери к своим родительским обязанностям;

степень привязанности ребенка к каждому из родителей;

психологическое состояние несовершеннолетних и история внутрисемейных конфликтов;

сохранение родственных связей между братьями и сестрами.

Новини.LIVE сообщали, что когда родители ссорятся с дедушками и бабушками, они часто запрещают им видеться с внуками. Но по закону так поступать нельзя. Если мама и папа не пускают к ребенку, старшие родственники имеют полное право обратиться в службу опеки или сразу в суд. Там быстро примут решение и назначат конкретные дни и часы для встреч.

Также на западе Украины будут судить 11 сотрудников военкоматов из Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Следствие выявило, что чиновники устраивали махинации в электронной базе "Оберег". За деньги они снимали людей с полицейского розыска или приписывали им вымышленную службу в частях, помогая избежать реального призыва.