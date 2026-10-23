Військовослужбовець ЗСУ проводить навчання. Фото: ДПСУ

Мобілізація батька чи його перебування на фронті не є приводом автоматично передавати дитину матері при розлученні. Верховний Суд України наголосив, що вирішальним фактором перш за все залишаються безпека та інтереси неповнолітнього, а не військовий статус тата.

Про це йдеться в статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Інтереси неповнолітніх проти військового статусу

В українській судовій практиці відсутнє правило, за яким призов чоловіка до лав Сил оборони гарантує колишній дружині перемогу у спорі за дітей. Як випливає з роз'яснень Верховного Суду, сам по собі факт проходження служби одним із партнерів не визначає наперед долю дитини.

Судді звертатимуть увагу насамперед на те хто саме займається щоденним піклуванням, наскільки міцними є емоційні зв'язки з кожним із батьків та які умови створені для повноцінного розвитку.

Коли фронт не заважає вихованню дитини

У матеріалах провадження № 183/2755/24 розглядалася ситуація, коли хлопчик із березня 2024 року перебрався жити до батька. Останній перебував у війську ще з 2017 року. Його колишня дружина також мала досвід військової служби, але у 2024 році пішла в запас.

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Попри постійну зайнятість чоловіка, судді залишили сина з ним. Вирішальними стали докази того, що саме батько створив належні умови. Чоловік влаштував малюка до садка, оплачував спортивні секції та творчі гуртки, а на час його відсутності через виконання наказів піклування брала на себе нова дружина.

Натомість біологічна матір мала проблеми з алкоголем і постійно перекидала догляд на інших родичів. Зважаючи на такі обставини та позитивні висновки органів опіки, суд визнав, що проживання з батьком-військовим відповідає найкращим інтересам хлопчика.

Чому мобілізований може втратити право на спільне проживання з дитиною

Зовсім інакше завершився спір у справі № 570/6204/23. Чоловік вимагав залишити сина з ним, а матір подала зустрічний позов, щоб забрати і сина, і доньку. Спочатку дітей розділили, але апеляція ухвалила рішення передати обох матері. Верховний Суд підтримав цю позицію, хоча чоловік на момент судів уже мешкав із сином.

Річ у тім, що у червні 2025 року його мобілізували. Оскільки батько фізично був відсутній, дитину доглядали його родичі та теперішня дружина. Суд зважив на те, що рідна мати має хороші характеристики, стабільну роботу і здатна самостійно забезпечити гідні житлові умови.

Важливу роль зіграла також історія домашнього насильства. У справі фігурував терміновий заборонний припис, звернення до поліції та висновок психолога від 23 жовтня 2023 року. Фахівець тоді зазначив, що після сварок батьків діти потребують медичної допомоги.

Чоловік намагався довести, що адміністративне провадження проти нього закрили через відсутність події правопорушення. Проте судді наголосили, що у цивільному процесі головне не кримінальна вина, а загальна безпека та спокій дитини.

Чи може вплинути на рішення суду думка дитини

Верховний Суд зазначив, що позицію неповнолітніх треба враховувати, але вона ніколи не стає єдиним вирішальним фактором. Малолітні діти можуть перебувати під маніпулятивним впливом дорослих, тому суди завжди перевіряють щирість та усвідомленість такого вибору.

Крім того, інстанція категорично виступила проти розділення брата і сестри. У цьому спорі мати довела, що дівчинці найкомфортніше поруч зі старшим братом. Згідно зі статтею 161 Сімейного кодексу України, емоційна близькість між дітьми має величезне значення, і розлучати їх можна лише за наявності критичних обставин. Вищий дохід, велика квартира чи перебування у лавах ЗСУ не перекривають потреби дитини у стабільному психологічному середовищі.

Що насправді оцінює суд

Згідно зі статтею 161 Сімейного кодексу України, при визначенні місця проживання судді не орієнтуються на рівень доходів чи військові звання.

Базовими критеріями залишаються:

реальне ставлення батька та матері до своїх батьківських обов'язків;

рівень прихильності дитини до кожного з батьків;

психологічний стан неповнолітніх та історія внутрішньосімейних конфліктів;

збереження родинних зв'язків між братами та сестрами.

Новини.LIVE інформували, що коли батьки сваряться з дідусями й бабусями, вони часто забороняють їм бачитися з онуками. Але за законом так робити не можна. Якщо мама й тато не пускають до дитини, старші родичі мають повне право піти до служби опіки або відразу до суду. Там швидко ухвалять рішення і призначать конкретні дні та години для зустрічей.

Також на заході України судитимуть 11 працівників військкоматів із Закарпатської та Івано-Франківської областей. Слідство викрило, що посадовці влаштовували махінації в електронній базі "Оберіг". Вони за гроші знімали людей із розшуку поліції або приписували їм вигадану службу в частинах, допомагаючи уникати реального призову.