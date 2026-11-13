Проверка документов на блокпосту. Фото: Александр Медведев

Пробел в графе ВВК в приложении "Резерв+" не является правонарушением. Зарегистрированным мужчинам не нужно самостоятельно обращаться в ТЦК из-за отсутствия этих данных. Следовательно, принудительная доставка с блокпоста только из-за пустой графы будет абсолютно незаконной.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Пустая графа о ВЛК в "Резерв+" — что будет при проверке документов

Если у военнообязанного есть сгенерированный электронный документ с QR-кодом, где четко указан статус бронирования, этого вполне достаточно для любых проверок. В соответствии с постановлением правительства № 559, электронный и бумажный документы имеют абсолютно одинаковую юридическую силу, а приложение отображает медицинские данные исключительно при их фактическом наличии в базе "Оберіг". Отсутствие записи не аннулирует ваш электронный билет.

Именно поэтому патрульные или представители ТЦК не имеют права принудительно доставлять человека в военкомат только из-за пустой графы ВЛК.

Юрист посоветовал на блокпостах действовать следующим образом:

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предъявлять исключительно паспорт и актуальный QR-код из приложения "Резерв+";

не доставать старые бумажные призывные удостоверения или повестки (особенно, если там стоят старые штампы вроде "ограниченно годен");

в случае угроз задержания — требовать назвать конкретное правонарушение и официальное основание (например, игнорирование уже врученной повестки или официальное нахождение в розыске).

Когда медкомиссия становится обязательной для забронированных

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не требует от забронированных идти в ТЦК только для того, чтобы заполнить пробел в смартфоне. Прохождение медосмотра происходит исключительно на основании официального направления от военкомата.

Однако существует важный нюанс для мужчин, которые ранее официально имели статус "ограниченно годных". Даже при наличии брони государство оставило для этой категории исключение. Согласно постановлению Кабмина № 560, если военкомат найдет в вашем бумажном деле старую запись об ограниченной годности, вам могут законно вручить направление на повторную ВЛК.

Стоит напомнить, что закон № 3621-IX предоставлял таким гражданам время на самостоятельное прохождение комиссии до 5 июня 2025 года. Однако сейчас сама по себе отметка в "Резерв+" не является заменой бумажного направления и не устанавливает никаких новых сроков для добровольного посещения комиссии.

Отменит ли ВВК действующую бронь

Если у человека, у которого есть бронирование, всё же появилось на руках законное направление на медосмотр, игнорировать его нельзя, поскольку даже наличие брони от прохождения осмотра врачами не освобождает. Но здесь срабатывает другой защитный механизм.

Согласно статье 23 профильного закона, официально забронированного работника категорически запрещено мобилизовывать в период действия его отсрочки. Таким образом, даже если новая врачебная комиссия признает мужчину абсолютно годным к боевым действиям и занесет это в реестр, мобилизация ему не грозит, пока его отсрочка остается в силе.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Верховный Суд Украины поддержал военных в конфликтах с военно-медицинскими комиссиями. Судьи прямо указали: врачи в погонах больше не могут отказываться пересматривать диагнозы. Отныне суды будут строго контролировать, имеются ли реальные доказательства под каждым заключением ВЛК о состоянии здоровья бойца.

Требования кадровиков срочно пройти медкомиссию, когда у работника еще действует официальная отсрочка, полностью незаконны. Работодатель вообще не имеет права направлять на осмотр, так как это находится в компетенции исключительно ТЦК.

Во время военного положения справка ВЛК о годности к службе остается действительной ровно один год. По направлению на повторный осмотр уже не обязательно идти в военкомат. Его можно самостоятельно оформить в телефоне через приложение "Резерв+", хотя при необходимости документ, как и раньше, могут выдать лично в руки.