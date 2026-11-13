Перевірка документів на блокпосту. Фото: Олександр Медвєдєв

Прочерк у графі ВЛК в застосунку "Резерв+" не є правопорушенням. Заброньованим чоловікам не потрібно самостійно йти до ТЦК через відсутність цих даних. Відтак примусове доставлення з блокпоста лише через порожню графу буде абсолютно незаконне.

Про це заявив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Порожня графа про ВЛК в Резерв+ — що буде на перевірці документів

Якщо військовозобов'язаний має згенерований електронний документ з QR-кодом, де чітко світиться статус бронювання, цього повністю достатньо для будь-яких перевірок. Відповідно до урядової постанови № 559, електронний та паперовий документи мають абсолютно однакову юридичну силу, а застосунок відображає медичні дані виключно за їх фактичної наявності в базі "Оберіг". Відсутність запису не анулює ваш електронний квиток.

Саме тому патрульні чи представники ТЦК не мають права примусово везти людину до військкомату лише через порожню графу ВЛК.

Юрист порадив на блокпостах діяти таким чином:

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показувати виключно паспорт та актуальний QR-код із застосунку "Резерв+";

не діставати старі паперові приписні свідоцтва чи квитки (особливо, якщо там стоять старі штампи на кшталт "обмежено придатний");

у разі погроз затримання — вимагати назвати конкретне правопорушення та офіційну підставу (наприклад, ігнорування вже врученої повістки чи офіційне перебування в розшуку).

Коли медкомісія стає обов'язковою для заброньованих

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вимагає від заброньованих йти до ТЦК лише для того, щоб заповнити прочерк у смартфоні. Проходження медогляду відбувається виключно на підставі офіційного направлення від військкомату.

Однак існує важливий нюанс для чоловіків, які раніше офіційно мали статус "обмежено придатних". Навіть за наявності броні держава залишила для цієї категорії виняток. Відповідно до постанови Кабміну № 560, якщо військкомат знайде у вашій паперовій справі старий запис про обмежену придатність, вам можуть законно вручити направлення на повторну ВЛК.

Варто нагадати, що закон № 3621-IX виділяв таким громадянам час на самостійне проходження комісії до 5 червня 2025 року. Проте зараз сам по собі прочерк у "Резерв+" не є замінником паперового направлення і не встановлює жодних нових дедлайнів для добровільного візиту.

Чи скасує ВЛК чинне бронювання

Якщо заброньований чоловік усе ж отримав на руки законне направлення на медогляд, ігнорувати його не можна, оскільки навіть наявна бронь від проходження огляду лікарів не звільняє. Але тут працює інший захисний механізм.

Згідно зі статтею 23 профільного закону, офіційно заброньованого працівника категорично заборонено мобілізовувати під час дії його відстрочки. Отже, навіть якщо нова лікарська комісія визнає чоловіка абсолютно придатним до бойових дій і запише це в реєстр, то мобілізація йому не загрожуватиме допоки його бронювання залишиться чинним.

Новини.LIVE інформували раніше, що Верховний Суд України підтримав військових у конфліктах із військово-лікарськими комісіями. Судді прямо вказали: лікарі в погонах більше не можуть відмовлятися переглядати діагнози. Відтепер суди жорстко контролюватимуть, чи є реальні докази під кожним висновком ВЛК про стан здоров'я бійця.

Вимоги кадровиків терміново пройти медкомісію, коли у працівника ще діє офіційна відстрочка, повністю незаконні. Роботодавець узагалі не має права відправляти на огляд, бо це компетенція виключно ТЦК.

Під час воєнного стану довідка ВЛК про придатність до служби залишається дійсною рівно один рік. За направленням на повторний огляд уже не обов'язково йти до військкомату. Його можна самостійно створити в телефоні через "Резерв+", хоча за потреби документ, як і раніше, можуть видати особисто в руки.