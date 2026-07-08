Жителя Винницкой области приговорили к наказанию за игнорирование повестки

Сотрудник ТЦК выписывает повестку, судейский молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Винницкой области мужчина получил повестку, но не явился в призывной пункт. Он не смог прибыть на отправку в воинскую часть из-за болезни. За уклонение от мобилизации нарушителя приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре, который Бершадский районный суд Винницкой области вынес 11 июня, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае 2023 года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к военной службе. 8 февраля 2024 года мужчине вручили повестку. Согласно этому документу, он должен был на следующий день, 9 февраля, явиться в призывной пункт, чтобы оттуда отправиться в воинскую часть, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал. Мужчина объснил, что не хотел уклоняться от мобилизации, но не смог прибыть по повестке, поскольку болел. После неявки он добровольно явился в призывной пункт. Кроме того, этого гражданина ранее уже направляли в воинские части, но из-за проблем со здоровьем не мобилизовали.

Нарушитель ранее не представал перед судом, имеет положительную характеристику по месту жительства, не состоит на учете у нарколога и психиатра — суд учел эти факты как смягчающие обстоятельства.

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В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Винницкий апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Полтавской области сварщик уклонился от мобилизации. У мужчины есть отсрочка, и с детства он глухой на одно ухо. Его приговорили к испытательному сроку.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что во Львовской области военнослужащий дважды совершал самовольное отсутствие. Оба раза мужчина покидал службу, потому что хотел быть рядом с больной женой и ребенком. Ближайшие пять лет он проведет в тюрьме.