Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мужчина из-за болезни проигнорировал повестку: суд назначил ему наказание

Мужчина из-за болезни проигнорировал повестку: суд назначил ему наказание

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 03:32
Жителя Винницкой области приговорили к наказанию за игнорирование повестки
Сотрудник ТЦК выписывает повестку, судейский молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Винницкой области мужчина получил повестку, но не явился в призывной пункт. Он не смог прибыть на отправку в воинскую часть из-за болезни. За уклонение от мобилизации нарушителя приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре, который Бершадский районный суд Винницкой области вынес 11 июня, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае 2023 года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к военной службе. 8 февраля 2024 года мужчине вручили повестку. Согласно этому документу, он должен был на следующий день, 9 февраля, явиться в призывной пункт, чтобы оттуда отправиться в воинскую часть, но проигнорировал это требование.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал. Мужчина объснил, что не хотел уклоняться от мобилизации, но не смог прибыть по повестке, поскольку болел. После неявки он добровольно явился в призывной пункт. Кроме того, этого гражданина ранее уже направляли в воинские части, но из-за проблем со здоровьем не мобилизовали.

Нарушитель ранее не представал перед судом, имеет положительную характеристику по месту жительства, не состоит на учете у нарколога и психиатра — суд учел эти факты как смягчающие обстоятельства.

Читайте также:

Мужчине назначили три года лишения свободы, но заменили реальный срок заключения тремя годами испытательного срока.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Винницкий апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Полтавской области сварщик уклонился от мобилизации. У мужчины есть отсрочка, и с детства он глухой на одно ухо. Его приговорили к испытательному сроку.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что во Львовской области военнослужащий дважды совершал самовольное отсутствие. Оба раза мужчина покидал службу, потому что хотел быть рядом с больной женой и ребенком. Ближайшие пять лет он проведет в тюрьме.

мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации