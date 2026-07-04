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Главная Мобилизация Боец сбежал к больной жене и ребенку: решение суда

Боец сбежал к больной жене и ребенку: решение суда

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 03:32
Во Львовской области военного приговорили к наказанию за два СОЧ
Судебное заседание, задержанный военнослужащий. Фото: ДГУВД, "Громадське радіо". Коллаж: Новини.LIVE

Во Львовской области военнослужащий самовольно покинул службу. Он решился на побег, потому что хотел быть рядом с женой и ребенком, которые болели. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к тюремному заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес 1 апреля, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, которого мобилизовали 20 июля 2023 года, дважды совершал СОЧ. Впервые он самовольно покинул службу вечером 17 декабря 2023 года, а во второй раз — 10 марта 2024 года.

"До 18 ноября 2025 года отсутствовал на службе без уважительных причин и не выполнял служебные обязанности в условиях военного положения", — говорится в приговоре.

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Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

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"Причиной (самовольного оставления части, — Ред.) назвал необходимость быть рядом с ребенком и женой, которые болели. Впоследствии он действительно вернулся на военную службу, однако повторно самовольно покинул воинскую часть и вернулся домой по тем же основаниям", — отмечается в приговоре.

За самовольное оставление службы без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины) мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и судебный реестр сообщал, что религиозный координатор отказался от прохождения службы. Мужчина заявил, что не может служить, поскольку это противоречит его религиозным убеждениям. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что мужчина воспользовался поддельным документом об инвалидности своей жены. Поддельная справка помогла ему получить отсрочку. Нарушителя оштрафовали.

суд СОЧ судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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