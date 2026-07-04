Во Львовской области военного приговорили к наказанию за два СОЧ

Судебное заседание, задержанный военнослужащий. Фото: ДГУВД, "Громадське радіо". Коллаж: Новини.LIVE

Во Львовской области военнослужащий самовольно покинул службу. Он решился на побег, потому что хотел быть рядом с женой и ребенком, которые болели. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к тюремному заключению.

Об этом говорится в приговоре, который Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес 1 апреля, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, которого мобилизовали 20 июля 2023 года, дважды совершал СОЧ. Впервые он самовольно покинул службу вечером 17 декабря 2023 года, а во второй раз — 10 марта 2024 года.

"До 18 ноября 2025 года отсутствовал на службе без уважительных причин и не выполнял служебные обязанности в условиях военного положения", — говорится в приговоре.

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Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

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"Причиной (самовольного оставления части, — Ред.) назвал необходимость быть рядом с ребенком и женой, которые болели. Впоследствии он действительно вернулся на военную службу, однако повторно самовольно покинул воинскую часть и вернулся домой по тем же основаниям", — отмечается в приговоре.

За самовольное оставление службы без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины) мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и судебный реестр сообщал, что религиозный координатор отказался от прохождения службы. Мужчина заявил, что не может служить, поскольку это противоречит его религиозным убеждениям. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что мужчина воспользовался поддельным документом об инвалидности своей жены. Поддельная справка помогла ему получить отсрочку. Нарушителя оштрафовали.