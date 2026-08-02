Жителя Волынской области приговорили к наказанию за незаконную переправку мужчин за границу

Военный билет, судейский молоток. Фото: sud.ua, nta.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Житель Волынской области организовал схему вывоза военнообязанных за границу. За пределы Украины мужчины призывного возраста выезжали благодаря поддельным документам об инвалидности. Нарушителю грозило лишение свободы, но суд заменил наказание на менее строгое.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий городской районный суд Волынской области вынес 10 июля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант подыскивал мужчин, желающих выехать за границу, давал им инструкции, а затем переправлял "клиентов" через автомобильный пункт пропуска "Устилуг". Соучастник, личность которого на данный момент устанавливают, снабжал граждан призывного возраста поддельными пенсионными удостоверениями по инвалидности 3-й группы.

Кроме того, в махинациях участвовали еще два сообщника, один из которых — родной брат дельца. Оба перевозили военнообязанных за границу, но не знали, что пассажиры выезжают за пределы Украины незаконно.

В 2023 году с помощью поддельных документов за границу в сентябре выехали двое мужчин призывного возраста, а в ноябре — еще один военнообязанный. Первых "клиентов" вывезли на автомобиле Opel, а следующего — на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter.

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Решение суда

Нарушитель признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но заменил реальный срок заключения годом испытательного срока. Кроме того, в течение двух лет осужденный не будет иметь права работать в сфере пассажирских перевозок.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавы подделал справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении ребенка. Мужчина надеялся, что благодаря поддельным документам сможет получить отсрочку. Его оштрафовали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ZAXID.net писал, что нацгвардейца осудили за взяточничество. Военнослужащий пообещал, что не будет доставлять прохожего в ТЦК и СП, если тот ему заплатит. В тот же день на банковский счет родственника подсудимого поступило 150 долларов.