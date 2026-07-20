Жителя Полтавы осудили за подделку документов

Военнообязанный с сотрудниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Полтаве мужчина использовал поддельные документы, чтобы получить отсрочку от призыва. Дело рассмотрел суд. Нарушителя оштрафовали.

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант самостоятельно подделал справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении ребенка. В последнем документе он изменил год рождения. Впоследствии военнообязанный предъявил поддельные документы военнослужащим ТЦК и СП: рассчитывал, что таким образом подтвердит свое право на отсрочку как многодетный отец, но его ложь раскрыли.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без судебного заседания. Уголовное производство рассмотрели в упрощенном порядке. За подделку и использование поддельных официальных документов мужчина должен уплатить 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, суд взыскал с него восемь тысяч гривен в качестве компенсации расходов на проведение экспертиз.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что на Львовщине 29-летний военнообязанный уклонился от призыва. Мужчина объяснил, что не может служить из-за религиозных убеждений. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области писал, что житель Ровно устраивал военнообязанных на объект критической инфраструктуры . Впоследствии такие мужчины получали отсрочку от призыва. Нарушителя будут судить.