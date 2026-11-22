Приложение "Резерв+" на экране мобильного телефона. Фото иллюстративное. УНІАН/Виктор Ковальчук

Мужчина призывного возраста отказался от статуса военнообязанного и заявил, что не может участвовать в боевых действиях. Документ об отказе от статуса заверил нотариус. Несмотря на такие уловки, фигурант не избежал ни повестки, ни розыска.

Решение Второго апелляционного административного суда прокомментировал адвокат Вячеслав Кирда, передает Новини.LIVE.

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Отказ от статуса ради уклонения от призыва

Правовед рассказал, что заявление, которое заверил нотариус, мужчина направил руководителю ТЦК и СП. Военнообязанный надеялся, что после этого в военкомат его больше вызывать не будут. Повестку он получил, но по вызову не явился. Информацию о нарушении внесли в реестр "Оберіг", а в полицию направили запрос о доставке нарушителя в ТЦК и СП.

Мужчина пытался защитить свои права в суде, но апелляция ему не помогла. Судья пришел к выводу, что нотариальное заверение заявления — не основание для изменения правового статуса.

"Нельзя односторонним заявлением перестать быть военнообязанным, исключить себя из воинского учета, получить отсрочку, отменить установленные законом военные обязанности", — подчеркнул Вячеслав Кирда.

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Также он добавил, что для отсрочки, исключения из воинского учета и изменения воинско-учетного статуса должны быть законные основания, а не документ, который самостоятельно составил человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал о новом курсе для военнослужащих. В "Армия+" появилась программа "Управление цифровыми проектами Сил обороны". Она учит, как интегрировать цифровые системы в подразделениях, управлять проектными командами и помогать личному составу осваивать новые технологии.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП писал, что мобилизованные офицеры запаса не должны проходить базовую военную подготовку. Тактический уровень знаний у военных с таким статусом уже есть. А вот отдельные целевые курсы или целевую переподготовку пройти придется.