Застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону. Фото ілюстративне. УНІАН/Віктор Ковальчук

Чоловік призовного віку відмовився від статусу військовозобов'язаного та заявив, що не може брати участь у бойових діях. Документ про відмову від статусу завірив нотаріус. Попри такі хитрощі, фігурант не уникнув ані повістки, ані розшуку.

Рішення Другого апеляційного адміністративного суду прокоментував адвокат В'ячеслав Кирда, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення t.me/konsultatsii_viiskovi

Відмова від статусу заради уникнення призову

Правознавець розповів, що заяву, яку завірив нотаріус, чоловік направив керівнику ТЦК та СП. Військовозобов'язаний сподівався, що після цього до військкомату його більше не викликатимуть. Повістку він отримав, але за викликом не з'явився. Інформацію про порушення внесли до реєстру "Оберіг", а до поліції направили запит на доставлення порушника до ТЦК та СП.

Чоловік намагався захистити свої права в суді, але апеляція йому не допомогла. Суддя дійшов висновку, що нотаріальне засвідчення заяви — не підстава для зміни правового статусу.

"Не можна односторонньою заявою перестати бути військовозобов'язаним, виключити себе з військового обліку, отримати відстрочку, скасувати встановлені законом військові обов'язки", — наголосив В'ячеслав Кирда.

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Також він додав, що для відстрочки, виключення з військового обліку та зміни військово-облікового статусу мають бути законні підстави, а не документ, який самостійно склала людина.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв про новий курс для військовослужбовців. В "Армія+" з'явилася програма "Управління цифровими проєктами Сил оборони". Вона вчить, як інтегрувати цифрові системи в підрозділах, керувати проєктними командами та допомагати особовому складу опановувати нові технології.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП писав, що мобілізовані офіцери запасу не мають проходити базову військову підготовку. Тактичний рівень знань у військових із таким статусом уже є. А от окремі цільові курси або цільову перепідготовку пройти доведеться.