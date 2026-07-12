Мужчина отказался от повестки: суд назначил ему срок тюремного заключения

Повестка, сотрудники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: Львовская РВА, Львовский областной ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Полтавской области уроженца Харькова приговорили к наказанию за уклонение от призыва на военную службу. Мужчина отказался получать повестку. В военкомат он также не явился, хотя у него не было уважительных причин для неявки.

Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 7 мая 2024 года фигурант получил условный срок за уклонение от мобилизации. 25 сентября того же года в помещении ТЦК ему пытались повторно вручить повестку. Получать документ мужчина отказался — по данному факту составили соответствующий акт.

"Ему надлежащим образом огласили ее (повестки, — Ред.) содержание, в частности сообщили о необходимости на следующий день явиться в ТЦК и СП для отправки в войско на обучение. Процесс вручения повестки зафиксировали на видео", — говорится в сообщении регионального военкомата.

В назначенное время мужчина в ТЦК и СП не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый отметил, что не может поступить на службу в ВСУ, поскольку страдает заболеваниями и имеет неудовлетворительное состояние здоровья. Несмотря на это, заключение ВВК, которая признала его пригодным к службе, мужчина не обжаловал.

Котелевский районный суд Полтавской области 2 июля учел тот факт, что нарушителя ранее уже судили за аналогичное преступление. Подсудимому назначили три года лишения свободы, но по совокупности приговоров добавили к сроку еще шесть месяцев — общий срок заключения составит три с половиной года.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что житель Винницкой области отказался от получения повестки. Мужчина болен гепатитом B и имеет отсрочку, так как ухаживает за больной матерью. В течение двух лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что в Полтавской области сварщика признали виновным в уклонении от призыва. Мужчина глухой на одно ухо и имеет отсрочку. Его приговорили к году испытательного срока.