Суд признал больного гепатитом виновным в уклонении от мобилизации

Мужчины проходят ВЛК. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК, "НикВисти". Коллаж: Новини.LIVE

В Винницкой области мужчина, признанный пригодным к службе, отказался получать повестку. У нарушителя есть отсрочка. Несмотря на это, за уклонение от призыва суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Бершадский районный суд Винницкой области вынес 11 июня, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 9 июля 2024 года ВВК признала военнообязанного годным к службе в тыловых подразделениях, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. 16 января прошлого года мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был 18 января в 09:00 явиться в призывной пункт. Мужчина отказался принимать документ и в указанную дату и время не пришел в ТЦК.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину отрицал. Мужчина заявил, что страдает рядом хронических заболеваний, в частности гепатитом В, принимает лекарства и раз в шесть месяцев проходит обследование в Виннице. У супруги подсудимого третья группа инвалидности. Кроме того, фигурант ухаживает за матерью со второй группой инвалидности, из-за чего в феврале прошлого года получил отсрочку.

При вынесении приговора судья учел смягчающие обстоятельства: у нарушителя ранее не было судимостей, он содержит несовершеннолетнего ребенка и жену с инвалидностью, ухаживает за матерью и нуждается в периодическом лечении. Подсудимому назначили четыре года лишения свободы, но заменили реальный срок заключения на два года испытательного срока.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Полтавской области сварщик уклонился от призыва. Мужчина глухой на одно ухо и считал, что станет для военных обузой. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру и судебный реестр писал, что верующий не захотел поступать на военную службу. Мужчина, являющийся религиозным координатором, заявил, что служба противоречит его религиозным убеждениям. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.