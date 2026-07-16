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Главная Мобилизация Мужчина помогал военнообязанным оформлять бронирование: ответит перед судом

Мужчина помогал военнообязанным оформлять бронирование: ответит перед судом

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 03:32
В Ровно предстанет перед судом организатор схемы уклонения от мобилизации
Обвиняемый и сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Житель Ровно организовал схему уклонения от мобилизации. Мужчина фиктивно устраивал военнообязанных на объект критической инфраструктуры. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Управлении СБ Украины в Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант работал военным учетчиком на объекте критической инфраструктуры. Вместе с сообщниками он подбирал мужчин призывного возраста, желающих избежать мобилизации, и оформлял таким "клиентам" фиктивные справки о трудоустройстве на предприятии, имеющем статус критически важного.

"Такие документы использовались в качестве основания для получения бронирования от мобилизации, что позволяло военнообязанным без законных оснований уклоняться от призыва на военную службу во время действия военного положения", — говорится в сообщении регионального управления СБУ.

Решение суда

Нарушителя обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ, подкупе сотрудника предприятия, использовании поддельного документа. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что житель Ивано-Франковской области избил троих сотрудников ТЦК. Кроме того, он повредил служебный автомобиль военнослужащих. Суд назначил нарушителю год условного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что электромонтер проигнорировал повестку, поскольку считал, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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