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Главная Мобилизация Электромонтер из-за религиозных убеждений отказался от службы: приговор суда

Электромонтер из-за религиозных убеждений отказался от службы: приговор суда

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 03:32
Электромонтера из Полтавской области приговорили к наказанию за отказ от военной службы
Сотрудник ТЦК выписывает повестку, судейский молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Коллаж: Новини.LIVE

В Полтавской области мужчина без уважительных причин проигнорировал повестку. Свой поступок он объяснил религиозными убеждениями. Суд признал нарушителя виновным в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом 10 июля сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 8 марта прошлого года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к военной службе. 10 марта мужчине вручили повестку. Согласно этому документу, он должен был 11 марта прибыть в ТЦК и СП, чтобы отправиться на обучение в армию, но не выполнил это требование.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что имеет право на альтернативную службу, поскольку призыв в армию противоречит его религиозным убеждениям. Суд пришел к выводу, что заменить военную службу альтернативной в условиях военного положения невозможно.

"Никакие религиозные убеждения не могут служить основанием для уклонения гражданина Украины от мобилизации с целью выполнения им конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства", — подчеркнули в региональном ТЦК и СП.

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Фигурант работает электромонтером в АО "Полтаваоблэнерго" и имеет отсрочку от призыва. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, но заменил реальный срок заключения годом испытательного срока.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Винницкой области мужчина после получения повестки не явился в призывной пункт. На отправку в воинскую часть он не явился, так как заболел. Суд назначил нарушителю три года испытательного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что в Винницкой области больного гепатитом B приговорили к двум годам испытательного срока. У мужчины есть отсрочка, так как он ухаживает за больной матерью. Кроме того, он женат на женщине, которая имеет третью группу инвалидности.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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