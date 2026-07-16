Мужчина помогал военнообязанным оформлять бронирование: ответит перед судом

Обвиняемый и сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Житель Ровно организовал схему уклонения от мобилизации. Мужчина фиктивно устраивал военнообязанных на объект критической инфраструктуры. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в Управлении СБ Украины в Ровенской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант работал военным учетчиком на объекте критической инфраструктуры. Вместе с сообщниками он подбирал мужчин призывного возраста, желающих избежать мобилизации, и оформлял таким "клиентам" фиктивные справки о трудоустройстве на предприятии, имеющем статус критически важного.

"Такие документы использовались в качестве основания для получения бронирования от мобилизации, что позволяло военнообязанным без законных оснований уклоняться от призыва на военную службу во время действия военного положения", — говорится в сообщении регионального управления СБУ.

Решение суда

Нарушителя обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ, подкупе сотрудника предприятия, использовании поддельного документа. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что житель Ивано-Франковской области избил троих сотрудников ТЦК. Кроме того, он повредил служебный автомобиль военнослужащих. Суд назначил нарушителю год условного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что электромонтер проигнорировал повестку, поскольку считал, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.