Сотрудники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

Жителя Волынской области приговорили к наказанию за препятствование работе военнослужащих в условиях военного положения. В Viber-группе мужчина распространял информацию, зная которую военнообязанные могли избегать встреч с представителями ТЦК и СП.

Об этом 23 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

В течение сентября 2024 года фигурант сообщал Viber-группе, на которую подписались более 13 тысяч человек, о том, где находятся сотрудники ТЦК и как они передвигаются.

"Обнародованные сведения соответствовали действительности и позволяли военнообязанным избегать встреч с военнослужащими", — отметили в региональном военкомате.

Решение суда

Обвиняемый заключил сделку с прокурором. Ковельский горрайонный суд Волынской области 2 декабря 2024 года приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы, но заменил реальный срок заключения на два года условного. Телефон, с помощью которого фигурант распространял информацию, конфисковали.

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"Распространение сведений о местах пребывания и передвижения военнослужащих во время выполнения служебных задач может иметь серьезные правовые последствия", — подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал, что группа оповещения мобилизовала студента. Обжаловать призыв не удалось. Судья пришел к выводу, что мобилизация была законной.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал о военнослужащем, который более года не возвращался из СОЧ. В октябре текущего года мужчина добровольно обратился в ГБР, сообщив, что хочет продолжить службу. Уголовное производство закрыли.