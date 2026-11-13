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Головна Мобілізація Чоловік попередив понад 13 тисяч людей про ТЦК: вирок суду

Чоловік попередив понад 13 тисяч людей про ТЦК: вирок суду

Ua ru
13 листопада 2026 03:32
Чоловіка засудили за поширення у Viber інформації про працівників ТЦК facebook.com/lvivobltck
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

Жителя Волинської області засудили за перешкоджання роботі військовослужбовців в умовах воєнного стану. У Viber-групі чоловік поширював інформацію, знаючи яку військовозобов'язані могли уникати зустрічей із представниками ТЦК та СП.

Про це 23 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Упродовж вересня 2024 року фігурант повідомляв у Viber-групі, на яку підписалися понад 13 тисяч людей, про те, де працівники ТЦК перебувають і як пересуваються. 

"Оприлюднені відомості відповідали дійсності та давали змогу військовозобов'язаним уникати зустрічей із військовослужбовцями", — зазначили в регіональному військкоматі.

Рішення суду 

Обвинувачений уклав угоду із прокурором. Ковельський міськрайонний суд Волинської області 2 грудня 2024 року призначив чоловіку п'ять років в'язниці, але замінив реальний термін ув'язнення двома роками іспитового. Телефон, за допомогою якого фігурант поширював інформацію, конфіскували. 

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"Поширення відомостей про місця перебування та пересування військовослужбовців під час виконання службових завдань може мати серйозні правові наслідки", — наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що група оповіщення мобілізувала студента. Оскаржити призов не вдалося. Суддя дійшов висновку, що мобілізація була законною.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав про військового, який понад рік не повертався із СЗЧ. У жовтні поточного року чоловік добровільно звернувся до ДБР, повідомивши, що хоче продовжити службу. Кримінальне провадження закрили.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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