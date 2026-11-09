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Главная Мобилизация Мужчина препятствовал мобилизации: приговор суда

Мужчина препятствовал мобилизации: приговор суда

Ua ru
9 ноября 2026 03:32
Жителя Полтавщины приговорили к наказанию за препятствование мобилизации
Сотрудники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

Житель Полтавской области мешал представителям ТЦК и СП проводить мобилизационные мероприятия. Дело рассмотрел суд. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности, но отбывать наказание в тюрьме он не будет.

Об этом 29 октября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела 

В период с октября прошлого года по июль текущего года фигурант в общедоступных чатах Viber писал о том, где находятся и по каким маршрутам передвигаются военнослужащие ТЦК и полицейские на территории Полтавского района.

"Распространение такой информации снижало эффективность мобилизационных мероприятий и создавало условия для уклонения военнообязанных от взаимодействия с представителями соответствующих органов", — говорится в сообщении регионального военкомата. 

Решение суда 

Дело 14 октября рассмотрел Кобеляцкий районный суд Полтавской области. Обвиняемый признал свою вину и содействовал следствию, поэтому вместо пяти лет лишения свободы ему назначили два года испытательного срока. Мобильный телефон Xiomi Redmi Note 14 Pro, с помощью которого мужчина распространял информацию о мобилизационных мероприятиях, конфисковали.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области сообщал, что в Ровенской области чиновники ТЦК и СП помогали военнообязанным уклоняться от розыска и получать отсрочку. "Услуга" стоила две тысячи долларов. Представителям военкомата грозит до десяти лет тюрьмы. 

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал о приговоре, который вынесли офтальмологу ВВК. Врач подделывала медицинские заключения — здоровых мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. К уголовной ответственности нарушительницу не привлекли.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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