Жителя Полтавщины приговорили к наказанию за препятствование мобилизации

Сотрудники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: facebook.com/lvivobltck

Житель Полтавской области мешал представителям ТЦК и СП проводить мобилизационные мероприятия. Дело рассмотрел суд. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности, но отбывать наказание в тюрьме он не будет.

Об этом 29 октября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

В период с октября прошлого года по июль текущего года фигурант в общедоступных чатах Viber писал о том, где находятся и по каким маршрутам передвигаются военнослужащие ТЦК и полицейские на территории Полтавского района.

"Распространение такой информации снижало эффективность мобилизационных мероприятий и создавало условия для уклонения военнообязанных от взаимодействия с представителями соответствующих органов", — говорится в сообщении регионального военкомата.

Решение суда

Дело 14 октября рассмотрел Кобеляцкий районный суд Полтавской области. Обвиняемый признал свою вину и содействовал следствию, поэтому вместо пяти лет лишения свободы ему назначили два года испытательного срока. Мобильный телефон Xiomi Redmi Note 14 Pro, с помощью которого мужчина распространял информацию о мобилизационных мероприятиях, конфисковали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал о приговоре, который вынесли офтальмологу ВВК. Врач подделывала медицинские заключения — здоровых мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. К уголовной ответственности нарушительницу не привлекли.