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Головна Мобілізація Чоловік перешкоджав мобілізації: вирок суду

Чоловік перешкоджав мобілізації: вирок суду

Ua ru
9 листопада 2026 03:32
Жителя Полтавщини засудили за перешкоджання мобілізації
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: facebook.com/lvivobltck

Житель Полтавської області заважав представникам ТЦК та СП проводити мобілізаційні заходи. Справу розглянув суд. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності, але у в'язниці він не сидітиме.

Про це 29 жовтня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи 

У період від жовтня минулого року до липня поточного року фігурант у загальнодоступних Viber-чатах писав про те, де перебувають і за якими маршрутами пересуваються військовослужбовці ТЦК і поліцейські на території Полтавського району.

"Поширення такої інформації знижувало ефективність мобілізаційних заходів і створювало умови для ухилення військовозобов'язаних від взаємодії із представниками відповідних органів", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату. 

Рішення суду 

Справу 14 жовтня розглянув Кобеляцький районний суд Полтавської області. Обвинувачений визнав свою провину та сприяв слідству, тому замість п'яти років позбавлення волі йому призначили два роки іспитового строку. Мобільний телефон Xiomi Redmi Note 14 Pro, за допомогою якого чоловік поширював інформацію про мобілізаційні заходи, конфіскували.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області повідомляв, що на Рівненщині посадовці ТЦК та СП допомагали військовозобов'язаним уникати розшуку та отримувати бронювання. "Послуга" коштувала дві тисячі доларів. Представникам військкомату загрожує до десяти років в'язниці. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав про вирок, який винесли офтальмологині ВЛК. Лікарка підробляла медичні висновки — здорових чоловіків визнавали непридатними та знімали з військового обліку. До кримінальної відповідальності порушницю не притягнули.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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