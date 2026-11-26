Мужчина беседует с военнослужащим ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Уроженец Харькова призвал людей оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК и СП. Мужчину признали виновным в препятствовании деятельности воинских формирований во время военного положения и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 18 ноября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Фигурант вместе с группой сообщников готовил и распространял в соцсетях видео, в которых содержались призывы к силовому, в частности вооруженному, сопротивлению сотрудникам ТЦК и полиции. Также в этих роликах людям советовали уклоняться от мобилизации.

Решение суда

Мужчине назначили пять лет тюрьмы, но заменили наказание двумя годами испытательного срока.

"Умышленное участие в создании и распространении материалов, направленных на срыв законной деятельности Сил обороны, может стать предметом уголовного производства... Свобода слова не означает свободу призывать к насилию против тех, кто выполняет законные обязанности по обеспечению обороны страны", — говорится в сообщении регионального военкомата.

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Также в ТЦК подчеркнули, что мобилизация необходима для обороноспособности государства. От пополнения подразделений зависят ротация военных, восстановление боеспособности частей и стойкость армии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский ТЦК и СП сообщал, что житель Полтавской области мешал работе групп оповещения. В Viber-сообществах он распространял информацию о местах, где находились представители военкомата и полицейские. В течение двух лет нарушитель будет находиться на испытательном сроке.

Также мы писали о том, что житель Харьковской области обещал помочь военнообязанному избавиться от статуса "В розыске" и получить бронирование. По информации Харьковской областной прокуратуры, нарушителя арестовали. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.