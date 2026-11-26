Чоловік спілкується з військовослужбовцем ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Уродженець Харкова закликав людей чинити опір працівникам ТЦК та СП. Чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності військових формувань під час воєнного стану та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 18 листопада повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Фігурант разом із групою спільників готував і поширював у соцмережах відео, у яких були заклики до силового, зокрема збройного, спротиву працівникам ТЦК і поліції. Також у цих роликах людям радили ухилятися від мобілізації.

Рішення суду

Чоловіку призначили п'ять років в'язниці, але замінили покарання двома роками іспитового строку.

"Умисна участь у створенні та поширенні матеріалів, спрямованих на зрив законної діяльності Сил оборони може стати предметом кримінального провадження... Свобода слова не означає свободи закликати до насильства проти тих, хто виконує законні обов'язки із забезпечення оборони країни", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

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Також у ТЦК наголосили, що мобілізація необхідна для обороноздатності держави. Від поповнення підрозділів залежать ротація військових, відновлення боєздатності частин і стійкість української армії.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини заважав групам оповіщення працювати. У Viber-спільнотах він поширював інформацію про місця, де перебували представники військкомату та поліцейські. Упродовж двох років порушника перебуватиме на іспитовому строку.

Також ми писали про те, що житель Харківщини обіцяв допомогти військовозобов'язаному позбутися статусу "У розшуку" та отримати бронювання. За інформацією Харківської обласної прокуратури, порушника арештували. Йому загрожує до восьми років в'язниці.