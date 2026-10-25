Приложение "Резерв+" на фоне экрана ноутбука с изображением военных. Фото иллюстративное: Виталий Носач/rbc.ua

В Полтаве мужчина подделал медицинские документы, в частности справку о болезни своего ребенка, надеясь, что это поможет ему получить отсрочку. Дело рассмотрел суд. Нарушитель мог оказаться в тюрьме, но наказание заменили на менее строгое.

Об этом со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Детали дела

Военнообязанный, которого ВВК признала пригодным к службе, воспользовался предложением из объявления в Telegram. Неизвестные обещали изготовить пакет документов для получения отсрочки. Мужчина передал этим людям свои персональные данные и впоследствии получил "заказ", в частности поддельную медицинскую справку о том, что у его ребенка серьезное заболевание. На основании этих документов фигурант получил отсрочку от призыва.

Решение суда

Обвиняемый признался, что на самом деле у его ребенка никогда не было заболевания, о котором говорилось в поддельной справке. Мужчина раскаялся, сотрудничал со следствием, возместил Пенсионному фонду Украины более 31 тысячи гривен незаконно полученной помощи и перечислил 15 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Ранее он не имел судимостей, работает и воспитывает двоих малолетних детей. Суд учел все смягчающие обстоятельства — три года лишения свободы заменили годом испытательного срока.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований сообщало, что двух сотрудников ТЦК и СП будут судить. Представители военкомата избили мобилизованного, который не захотел ехать в центр базовой общевойсковой подготовки. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы ребер и носа.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что военный сбежал со службы и полтора месяца не возвращался. Мужчину обвиняли в совершении СОЧ, но производство закрыли. От уголовной ответственности бойца освободили, потому что он добровольно решил восстановиться на службе и получил на это разрешение от командира.