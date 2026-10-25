Застосунок "Резерв+" на тлі екрана ноутбука із зображенням військових. Фото ілюстративне: Віталій Носач/rbc.ua

У Полтаві чоловік підробив медичні документи, зокрема довідку про хворобу своєї дитини, сподіваючись, що це допоможе йому отримати відстрочку. Справу розглянув суд. Порушник міг потрапити до в'язниці, але покарання замінили менш суворим.

Про це з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляє Новини.LIVE.

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Деталі справи

Військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби, скористався пропозицію з оголошення в Telegram. Невідомі обіцяли виготовити пакет документів для отримання відстрочки. Чоловік передав цим людям свої персональні дані та згодом отримав "замовлення", зокрема підроблену медичну довідку про те, що його дитина має серйозне захворювання. На підставі цих документів фігурант отримав відстрочку від призову.

Рішення суду

Обвинувачений зізнався, що насправді його дитина ніколи не мала захворювання, про яке йшлося в підробленій довідці. Чоловік розкаявся, співпрацював зі слідством, відшкодував Пенсійному фонду України понад 31 тисячу гривень незаконно отриманої допомоги та перерахував 15 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Раніше він не мав судимостей, працює та виховує двох малолітніх дітей. Суд врахував усі пом'якшувальні обставини — три роки ув'язнення замінили роком іспитового строку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань повідомляв, що двох працівників ТЦК та СП судитимуть. Представники військкомату побили мобілізованого, який не схотів їхати до центру базової загальновійськової підготовки. Лікарі діагностували в потерпілого переломи ребер і носа.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що військовий утік зі служби та півтора місяця не повертався. Чоловіка обвинувачували у скоєнні СЗЧ, але провадження закрили. Від кримінальної відповідальності бійця звільнили, тому що він добровільно вирішив поновитися на службі та отримав на це дозвіл від командира.