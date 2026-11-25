Военный билет в руке. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Житель Полтавщины солгал об инвалидности своей матери, потому что хотел получить отсрочку. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. Суд назначил ему испытательный срок.

Об этом 6 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Пригодный к военной службе мужчина призывного возраста подал в ТЦК и СП заявление на отсрочку, приложив к нему копию поддельной справки. В фальшивом документе указывалось, что мать военнообязанного имеет II группу инвалидности. Комиссия освободила фигуранта от призыва, но впоследствии выяснилось, что медицинский документ — подделка, а информация в нем недостоверна.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся, содействовал следствию и перечислил 30 тысяч гривен на нужды воинской части Национальной гвардии Украины. Мужчина имеет инвалидность III группы, положительную характеристику и он ранее не был судим.

Дело 22 октября текущего года рассмотрел Киевский районный суд Полтавы. Военнообязанному грозило до трех лет тюрьмы, но суд заменил реальный срок годом испытательного. В течение этого времени осужденный не сможет без разрешения выезжать за пределы Украины, должен периодически посещать орган пробации (пробация — система надзорных и социально-воспитательных мер для осужденных без лишения последних свободы, — Ред.) и сообщать, если сменит место жительства, работы или учебы.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру сообщал о том, что 32-летнего киевлянина обвиняют в попытке вывезти военнообязанного за границу. Мужчину будут судить. Ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Также мы писали, что двое жителей Черкасчины обещали за деньги повлиять на решение чиновников ТЦК и СП. Черкасская областная прокуратура сообщила, что дело рассмотрит суд. Дельцов могут оштрафовать или лишить свободы на срок до пяти лет.