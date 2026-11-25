Військовий квиток у руці. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Житель Полтавщини збрехав про інвадність своєї матері, тому що хотів отримати відстрочку. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому іспитовий строк.

Про це 6 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Придатний до військової служби чоловік призовного віку подав до ТЦК та СП заяву на відстрочку, додавши до неї копію підробленої довідки. У фальшивому документі зазначалося, що мати військовозобов'язаного має II групу інвалідності. Комісія звільнила фігуранта від призову, але згодом стало відомо, що медичний документ — підробка, а інформація в ньому недостовірна.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину, розкаявся, допомагав слідству та перерахував 30 тисяч гривень на потреби військової частини Національної гвардії України. Чоловік має інвадність III групи, позитивну характеристику та раніше не був судимий.

Справу 22 жовтня поточного року розглянув Київський районний суд Полтави. Військовозобов'язаному загрожувало до трьох років в'язниці, але суд замінив реальний термін роком іспитового. Упродовж цього часу засуджений не зможе без дозволу виїжджати за межі України, має періодично відвідувати орган пробації (пробація — система наглядових та соціально-виховних заходів для засуджених без позбавлення останніх волі, — Ред.) та повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботи або навчання.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру розповідав про те, що 32-річного киянина обвинувачують у спробі вивезти військовозобов'язаного за кордон. Чоловіка судитимуть. Йому загрожує до дев'яти років в'язниці.

Також ми писали, що двоє жителів Черкащини обіцяли за гроші вплинути на рішення посадовців ТЦК та СП. Черкаська обласна прокуратура повідомила, що справу розгляне суд. Ділків можуть оштрафувати або на строк до п'яти років позбавити волі.