Полицейский и сотрудник ТЦК проверяют документы водителя. Фото иллюстративное: Александр Медведев/NV

Житель Полтавской области препятствовал работе сотрудников ТЦК и полиции. В Viber-группах он распространял информацию о том, где находятся группы оповещения. Дело рассмотрел суд. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности, но решили не лишать свободы.

Об этом 4 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Осенью прошлого года, а также в январе и августе текущего года фигурант оставлял в двух Viber-группах сообщения о местах, где работали представители военкомата и полицейские в Полтавском районе, в частности возле села Светлогорское. Впоследствии он стал в этих группах администратором. Для конспирации мужчина писал зашифрованно: использовал слова "зеленые", "синие" и соответствующие символы.

"Распространение таких сведений давало военнообязанным возможность избегать встреч с представителями ТЦК, снижало эффективность мобилизационных мероприятий и препятствовало комплектованию ВСУ", — отметили в региональном ТЦК.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд учел как смягчающие обстоятельства то, что мужчина имеет положительную характеристику по месту жительства, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ранее не был судим и сделал благотворительный взнос на нужды ВСУ.

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Обязанности осужденного в течение испытательного срока:

периодически являться в орган пробации (пробация — система надзорных и социально-воспитательных мер, — Ред.);

сообщать, если сменит место жительства или устроится на новую работу;

без согласования не выезжать за пределы Украины.

Мобильный телефон Samsung Galaxy A23, с помощью которого нарушитель распространял информацию о работе групп оповещения, конфисковали.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что из-за заявления офицера ТЦК компании не предоставили статус критически важного предприятия. Чтобы обжаловать это решение и получить право бронировать своих работников, фирма обратилась в суд. Ее иск удовлетворили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБ Украины в Ровенской области писал, что в Ровенской области чиновников ТЦК подозревают во взяточничестве. По данным следствия, представители военкоматов помогали военнообязанным избавиться от статуса "В розыске". Если вина подозреваемых докажут в суде, чиновников могут лишить свободы.