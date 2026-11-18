Поліцейський і працівник ТЦК перевіряють документи водія. Фото ілюстративне: Олександр Медвєдєв/NV

Житель Полтавщини заважав роботі працівників ТЦК і поліції. У Viber-спільнотах він поширював інформацію про те, де перебувають групи оповіщення. Справу розглянув суд. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності, але вирішили не позбавляти волі.

Про це 4 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Восени минулого року, а також у січні та серпні поточного року фігурант залишав у двох Viber-спільнотах повідомлення про місця, де працювали представники військкомату та поліцейські в Полтавському районі, зокрема біля села Світлогірське. Згодом він став у цих групах адміном. Для конспірації чоловік писав зашифровано: використовував слова "зелені", "сині" та відповідні символи.

"Поширення таких відомостей давало військовозобов'язаним можливість уникати зустрічей із представниками ТЦК, знижувало ефективність мобілізаційних заходів і перешкоджало комплектуванню ЗСУ", — зазначили в регіональному ТЦК.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував як пом'якшувальні обставини те, що чоловік має позитивну характеристику за місцем проживання, виховує неповнолітню дитину, раніше не був судимий і зробив благодійний внесок на потреби ЗСУ.

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Обов'язки засудженого впродовж іспитового строку:

періодично з'являтися до органу пробації (пробація — система наглядових та соціально-виховних заходів, — Ред.);

повідомляти, якщо змінить місце проживання чи влаштується на нову роботу;

без погодження не виїжджати за межі України.

Мобільний телефон Samsung Galaxy A23, за допомогою якого порушник поширював дані про роботу груп оповіщення, конфіскували.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що через заяву офіцера ТЦК компанії не надали статус критично важливого підприємства. Щоб оскаржити це рішення та отримати право бронювати своїх працівників, фірма звернулася до суду. Її позов задовольнили.

Також Новини.LIVE з посиланням на Управління СБ України в Рівненській області писав, що на Рівненщині посадовців ТЦК підозрюють у хабарництві. За даними слідства, представники військкоматів допомагали військовозобов'язаним позбутися статусу "У розшуку". Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, посадовців можуть позбавити волі.