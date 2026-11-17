Обвиняемый и прокурор. Фото: khar.gp.gov.ua

Жителя Харьковщины подозревают во взяточничестве. За деньги он должен был помочь военнообязанному избавиться от статуса "В розыске" и получить бронирование. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.

Об этом 2 ноября сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, в сентябре текущего года 48-летний житель Харьковского района предложил "услугу" гражданину, который находился в розыске. Делок заверил "клиента", что может повлиять на представителей ТЦК и "решить вопрос" с воинским учетом. Десять тысяч гривен оплаты мужчина передал фигуранту, когда встретился с ним в поселке Старый Салтов. Там же подозреваемый предложил военнообязанному еще одну "услугу": за 1 100 долларов получить работу на критически важном предприятии и бронирование от мобилизации.

"Заявлял, что в случае отказа заказчику придется пойти на военную службу", — отметили в прокуратуре.

Вторую оплату нарушитель получил 29 октября. Тогда же его задержали правоохранители.

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Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки за влияние на решение человека, который исполняет государственные функции (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины). Согласно решению суда, во время следствия он будет находиться под стражей. Максимальное наказание за взяточничество — до восьми лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал, что студента остановили на блокпосту и мобилизовали. Парень пытался обжаловать призыв в суде. Его иск не удовлетворили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Конституционный суд Украины объяснял, кто из заключенных не может поступить на военную службу. Речь идет о тех, кого приговорили к пожизненному лишению свободы. Такие люди не имеют права на условно-досрочное освобождение.