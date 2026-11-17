Обвинувачений і прокурор. Фото: khar.gp.gov.ua

Жителя Харківщини підозрюють у хабарництві. За гроші він мав допомогти військовозобов'язаному позбутися статусу "У розшуку" та отримати бронювання. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

Про це 2 листопада повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, у вересні поточного року 48-річний житель Харківського району запропонував "послугу" громадяну, який перебував у розшуку. Ділок запевнив "клієнта", що може вплинути на представників ТЦК і "вирішити питання" з військовим обліком. Десять тисяч гривень оплати чоловік передав фігуранту, коли зустрівся з ним у селищі Старий Салтів. Там же підозрюваний запропонував військовозобов'язаному ще одну "послугу": за 1 100 доларів отримати роботу на критично важливому підприємстві та бронювання від мобілізації.

"Заявляв, що в разі відмови замовнику доведеться піти на військову службу", — зазначили у прокуратурі.

Другу оплату порушник отримав 29 жовтня. Тоді ж його затримали правоохоронці.

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Який запобіжний захід обрав суд

Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні та отримання хабаря за вплив на рішення людини, яка виконує державні функції (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). Згідно з рішенням суду, під час слідства він перебуватиме під вартою. Максимальним покаранням за хабарництво є до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що студента зупинили на блокпості та мобілізували. Хлопець намагався оскаржити призов у суді. Його позов не задовольнили.

Також Новини.LIVE з посиланням на Конституційний суд України пояснював, хто з в'язнів не може долучитися до війська. Йдеться про тих, кого засудили до довічного позбавлення волі. Такі люди не мають права на умовно-дострокове звільнення.