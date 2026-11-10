Суд назначил мужчине наказание за препятствование работе военнослужащих ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: suspilne.media

Житель Черниговской области препятствовал работе украинских военнослужащих. В Telegram он распространял информацию о сотрудниках ТЦК и СП. За содеянное мужчина ответил перед судом и получил наказание.

Об этом 30 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

Фигурант был участником Telegram-группы, в которой писали о том, где находятся и по каким маршрутам передвигаются военнослужащие ТЦК и СП. По меньшей мере трижды он публиковал сообщения о местах, где видел представителей военкомата.

"Подобные действия создают препятствия для проведения мобилизационных мероприятий, затрудняют определение мобилизационного ресурса государства и комплектование украинской армии", — говорится в сообщении регионального ТЦК и СП.

Решение суда

Нарушитель признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Менский районный суд Черниговской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но заменил наказание годом испытательного срока.

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"Законная мобилизация является необходимой составляющей обороны государства. Препятствование ее проведению ослабляет способность страны защищаться от российской агрессии", — отметили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что житель Ивано-Франковской области создал в Viber две группы, чтобы препятствовать работе представителей ТЦК и СП. Участников сообществ информировали о перемещении сотрудников военкомата. В течение двух лет нарушитель будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что мужчина ради отсрочки подделал документы. В частности, он воспользовался поддельной справкой о болезни своего ребенка. Суд назначил нарушителю год испытательного срока.