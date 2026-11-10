Суд призначив чоловіку покарання за перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: suspilne.media

Житель Чернігівської області перешкоджав роботі українських військовослужбовців. У Telegram він поширював інформацію про працівників ТЦК та СП. За вчинене чоловік відповів перед судом і отримав покарання.

Про це 30 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Фігурант був учасником Telegram-групи, у якій писали про те, де перебувають і за якими маршрутами пересуваються військовослужбовці ТЦК та СП. Щонайменше тричі він опублікував повідомлення про локації, де бачив представників військкомату.

"Подібні дії створюють перешкоди для проведення мобілізаційних заходів, ускладнюють встановлення мобілізаційного ресурсу держави та комплектування українського війська", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК та СП.

Рішення суду

Порушник визнав свою провину та уклав угоду із прокурором. Менський районний суд Чернігівської області призначив чоловіку п'ять років ув'язнення, але замінили покарання роком іспитового строку.

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"Законна мобілізація є необхідною складовою оборони держави. Перешкоджання її проведенню послаблює спроможність країни захищатися від російської агресії", — зазначили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що житель Івано-Франківщини створив у Viber дві групи, щоб перешкоджати роботі представників ТЦК та СП. Учасників спільнот інформували про переміщення працівників військкомату. Упродовж двох років порушник перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що чоловік заради відстрочки підробив документи. Зокрема, він скористався фальшивою довідкою про хворобу своєї дитини. Суд призначив порушнику рік іспитового строку.