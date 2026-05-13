Мужчины больше не идут в аспирантуру ради отсрочки: есть трудности

Мужчины ожидают в очереди на обновление военно-учетных данных. Фото: Новини.LIVE

Получение второго или третьего высшего образования, в частности через поступление в аспирантуру, ради отсрочки уже больше не интересует мужчин призывного возраста. Причиной этого является серьезное изменение условий отбора и жесткий мониторинг оставили на магистерских и аспирантских программах только тех, кто действительно планирует посвятить себя научно-исследовательской работе.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE рассказала бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич.

Мужчины уже не хотят быть аспирантами ради отсрочки

По словам экс-министра, государство не только изменило критерии отбора, но и ввело действенные механизмы проверки того, реально ли студенты получают новые знания.

"Мы увидели, что после, например, внедрения новых правил поступления и обучения в аспирантуре, количество таких людей, преимущественно мужчин, которые поступали и массово поступали в аспирантуру, сейчас значительно уменьшилось", — отметила Гриневич.

Она подчеркнула, что ключевую роль в этом сыграло отслеживание успеваемости и непосредственного участия студентов в образовательном процессе.

"Поэтому повышенный контроль по вступлению таких людей и главное мониторинга, как они дальше учатся и учатся ли, привел к тому, что сейчас высшее образование на этих программах перестало быть таким массовым явлением для избежания, например, мобилизации", — добавила она.

Нынешние условия обучения на аспирантуру действительны только для тех, кто намерен действительно развивать украинскую науку. Мало того, студенты вынуждены подтверждать свою научную состоятельность в течение всего периода обучения.

Подобные фильтры работают и на уровне магистратуры. Чтобы стать студентом, кандидату сначала нужно сдать независимые экзамены.

"Точно так же, как поступление на магистратуру. Сегодня практически вся магистратура обеспечивается через независимые вступительные экзамены. И это означает, что ты должен сначала доказать, что ты способен учиться. И только тогда ты можешь поступить, например, на магистерскую программу", — пояснила она.

В то же время сокращение количества поступающих создало финансовые проблемы для самих университетов. Из-за уменьшенного набора высшие учебные заведения испытывают острый дефицит бюджета.

"У них есть проблемы с бюджетом, но вместе с тем у них очень сильные научные школы, которые не должны потерять из-за этих проблем с бюджетом. И по крайней мере какая-то десятка или ведущие рейтинговые университеты, которые находятся в прифронтовых территориях, должны бы иметь целевую поддержку государства", — заявила Лилия Гриневич.

