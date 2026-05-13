Чоловіки більше не йдуть в аспірантуру заради відстрочки: є труднощі

Чоловіки очікують в черзі на оновлення військово-облікових даних.

Здобуття другої чи третьої вищої освіти, зокрема через вступ до аспірантури, заради відстрочки уже більше не цікавить чоловіків призовного віку. Причиною цього є серйозна зміна умов відбору та жорсткий моніторинг залишили на магістерських і аспірантських програмах лише тих, хто дійсно планує присвятити себе науково-дослідній роботі.

Про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE розповіла колишня міністерка освіти та науки Лілія Гриневич.

За словами ексміністерки, держава не лише змінила критерії відбору, а й запровадила дієві механізми перевірки того, чи реально студенти здобувають нові знання.

"Ми побачили, що після, наприклад, впровадження нових правил вступу і навчання в аспірантурі, кількість таких людей, переважно чоловіків, які вступали і масово вступали до аспірантури, зараз значно зменшилася", — зазначила Гриневич.

Вона підкреслила, що ключову роль у цьому відіграло відстеження успішності та безпосередньої участі студентів в освітньому процесі.

"Тому підвищений контроль щодо вступу таких людей і головне моніторингу, як вони далі навчаються і чи навчаються, призвів до того, що зараз вища освіта на цих програмах перестала бути таким масовим явищем для уникнення, наприклад, мобілізації", — додала вона.

Нинішні умови навчання на аспірантуру дійсні лише для тих, хто має намір дійсно розвивати українську науку. Мало того, студенти змушені підтверджувати свою наукову спроможність протягом усього періоду навчання.

Подібні фільтри працюють і на рівні магістратури. Щоб стати студентом, кандидату спочатку потрібно скласти незалежні іспити.

"Точнісінько так само, як вступ на магістратуру. Сьогодні практично уся магістратура забезпечується через незалежні вступні іспити. І це означає, що ти мусиш спочатку довести, що ти здатний навчатися. І лише тоді ти можеш вступити, наприклад, на магістерську програму", — пояснила вона.

Водночас скорочення кількості вступників створило фінансові проблеми для самих університетів. Через зменшений набір вищі навчальні заклади відчувають гострий дефіцит бюджету.

"У них є проблеми з бюджетом, але разом з тим у них дуже сильні наукові школи, які не повинні втратити через ці проблеми з бюджетом. І принаймні якась десятка чи провідні рейтингові університети, які знаходяться в прифронтових територіях, повинні би мати цільову підтримку держави", — заявила Лілія Гриневич.

