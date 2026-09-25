Автоматическое снятие с воинского учета в 60 лет: новые правила 2026 года

Очередь в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Украинцам, достигшим предельного возраста пребывания в запасе, больше не нужно обращаться в военкоматы. С 11 сентября система "Оберіг" самостоятельно отменяет их отсрочки и исключает из учета, поэтому новый правовой статус должен мгновенно отображаться в электронном документе приложения "Резерв+". В то же время такие граждане теряют отсрочки или бронирование от мобилизации, поскольку уже не могут быть мобилизованы и, соответственно, не нуждаются в защите от армии.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что происходит с учетом мужчин в возрасте 60 лет и старше

В Украине заработал механизм автоматического исключения из воинского учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе. Начиная с 11 сентября, мужчинам больше не нужно тратить время на личные визиты в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы официально зафиксировать изменение своего статуса. В Минобороны Украины отметили, что все бюрократические процедуры теперь выполняет система национального реестра.

Государственный реестр «Оберег» теперь настроен на ежедневную проверку базы данных. Встроенный алгоритм должен постоянно анализировать даты рождения и воинские звания военнообязанных.

Предельный возраст для различных категорий остается неизменным:

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60 лет — для подавляющего большинства резервистов и военнообязанных;

— для подавляющего большинства резервистов и военнообязанных; 65 лет — исключительно для представителей высшего офицерского состава.

Как только система определяет, что лицо достигло соответствующего возраста, она самостоятельно обновляет его профиль. В момент исключения из учета автоматически отменяются и все ранее оформленные привилегии, в частности действующая отсрочка от призыва или экономическое бронирование.

Обновление данных в «Резерв+» и возможные сбои

Увидеть свой обновленный статус граждане могут непосредственно в мобильном приложении Резерв+. После синхронизации электронного военно-учетного документа на экране должна появиться пометка "Исключен".

Если же гражданин достиг 60-летнего или 65-летнего возраста, но статус в смартфоне не изменился, то необходимо выполнить повторную авторизацию. То есть в таком случае следует выйти из учетной записи в приложении, зайти в него снова и нажать кнопку обновления документа. В ситуации, когда даже эти действия не помогают обновить данные, человеку придется лично обратиться в ТЦК и СП для выяснения причин сбоя.

Новые обязанности для кадровиков

Сотрудники компаний, на которых возложена ответственность за ведение воинского учета, обязаны самостоятельно отслеживать даты рождения своего персонала. Когда сотруднику исполняется 60 лет, кадровик должен оперативно зафиксировать факт достижения предельного возраста и внести соответствующие изменения во все внутренние учетные документы предприятия.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о том, что сокращение незабронированного штата не отменяет отсрочку для остальных сотрудников. Критически важные предприятия имеют законное право сохранять бронирование даже для одного оставшегося военнообязанного работника.

Военнообязанным больше не нужно бежать в ТЦК после вступления в брак или развода, поскольку данные об изменении семейного положения подтягиваются из государственных реестров автоматически. Любые попытки военкоматов выписать штраф за несообщение о браке являются абсолютно незаконными.

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