Автоматичне виключення з військового обліку в 60 років: нові правила 2026

Черга у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Українцям, які досягли граничного віку перебування в запасі, більше не потрібно йти до військкоматів. З 11 вересня система "Оберіг" самостійно скасовує їхні відстрочки та виключає з обліку, тому новий правовий статус має миттєво відображається в електронному документі застосунку "Резерв+". Водночас такі громадяни втрачають відстрочки чи бронювання від мобілізації, оскільки вже не можуть бути мобілізованими і відповідно не потребують захисту від армії.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що відбувається з обліком чоловіків від 60 років і старше

В Україні запрацював механізм автоматичного виключення з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. Починаючи з 11 вересня, чоловікам більше не потрібно витрачати час на особисті візити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб офіційно зафіксувати зміну свого статусу. В Міноборони України зауважили, що усі бюрократичні процедури тепер виконує система нацреєстру.

Державний реєстр "Оберіг" тепер налаштовано на щоденну перевірку бази даних. Вбудований алгоритм має поствйно аналізувати дати народження та військові звання військовозобов'язаних.

Граничний вік для різних категорій залишається незмінним:

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60 років — для переважної більшості резервістів та військовозобов'язаних;

— для переважної більшості резервістів та військовозобов'язаних; 65 років — виключно для представників вищого офіцерського складу.

Як тільки система ідентифікує досягнення особою відповідного віку, вона самостійно оновлює її профіль. У момент виключення з обліку автоматично скасовуються і всі раніше оформлені привілеї, зокрема чинна відстрочка від призову чи економічне бронювання.

Оновлення даних у "Резерв+" та можливі збої

Побачити свій оновлений статус громадяни можуть безпосередньо у мобільному застосунку "Резерв+". Після синхронізації електронного військово-облікового документа на екрані повинна з'явитися позначка "Виключений".

Якщо ж громадянин досяг 60-річного чи 65-річного віку, але статус у смартфоні не змінився, то треба виконати переавторизацію. Тобто в такому випадку слід вийти з облікового запису в додатку, зайти в нього знову та натиснути кнопку оновлення документа. У ситуації, коли навіть ці маніпуляції не допомагають підтягнути коректні дані, людині доведеться фізично звернутися до ТЦК та СП для з'ясування причин збою.

Нові обов'язки для кадровиків

Працівники компаній, на яких покладено відповідальність за ведення військового обліку, зобов'язані самостійно відстежувати дати народження свого персоналу. Коли співробітнику виповнюється 60 років, кадровик повинен оперативно зафіксувати факт досягнення граничного віку та внести відповідні зміни до всіх внутрішніх облікових документів підприємства.

Окрім того, Новини.LIVE інформували про те, що скорочення незаброньованого штату не скасовує відстрочку для решти співробітників. Критично важливі підприємства мають законне право утримувати бронювання навіть для одного військовозобов'язаного працівника, що лишився.

Військовозобов'язаним більше не потрібно бігти до ТЦК після одруження чи розлучення, оскільки дані про зміну сімейного стану підтягуються з державних реєстрів автоматично. Будь-які спроби військкоматів виписати штраф за неповідомлення про шлюб є абсолютно незаконними.

Кабмін заклав у проєкт Держбюджету підняття мінімальної зарплати до 9 546 грн із січня 2027 року. Якщо парламент ухвалить ці цифри, бізнесу автоматично перерахують зарплатний поріг, тому роботодавцям доведеться платити більше, щоб утримати право бронювати свій персонал.