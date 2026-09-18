Что ждет военнослужащих в СЗЧ при попытке устроиться на работу

Военнослужащие. Фото: 44-я ОМБр

Украинские военные, находящиеся в СОЧ, физически лишены возможности легально работать. Любое официальное трудоустройство мгновенно попадает в государственные базы данных, что позволяет Государственному бюро расследований и Нацполиции быстро найти и задержать беглеца.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE заявила адвокат Дина Дрижакова.

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Мужчины, находящиеся в СОЧ, не могут официально устроиться на работу

Попытка заключить официальный трудовой договор для военнослужащих, сбежавших из армии, гарантированно заканчивается встречей с правоохранителями. Государственные реестры настроены таким образом, что любое легальное трудоустройство мгновенно сообщает о местонахождении нарушителя Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

Как объясняет в комментарии изданию Новини.LIVE руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова, бойцы после самовольного оставления части пытаются устроить свою жизнь в тылу. Лишь некоторые из них впоследствии решают добровольно вернуться в ряды ВСУ, чтобы избежать уголовной ответственности, тогда как остальные ищут способы заработка в гражданской жизни. Однако именно на этапе поиска работы перед ними возникает проблема, ведь ТЦК сохраняет все законные основания для их задержания.

Юридический парадокс заключается в том, что сам факт побега никоим образом не отменяет текущий статус бойца.

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"Официально устроиться на работу во время срочной военной службы невозможно. Во время срочной военной службы вы остаетесь действующим военнослужащим", — отмечает адвокат.

По её словам, украинское трудовое законодательство содержит жесткие ограничения в отношении совместительства для лиц, проходящих срочную службу или мобилизованных в армию.

Процедура оформления нового работника требует от любого работодателя передачи сведений в Налоговую службу и Пенсионный фонд Украины. Одновременно предприятие обязано зафиксировать человека в системе внутреннего воинского учета.

Поскольку все эти цифровые базы синхронизированы между собой, скрыть факт получения легального дохода от государства физически не получится. Дрижакова констатирует, что такой механизм представляет прямую угрозу свободе беглеца.

"Для таких военных существует риск задержания. Официальное трудоустройство немедленно отразится в государственных реестрах, что позволит органам ГБР или Нацполиции установить ваше местонахождение и задержать", — резюмировала руководительница «Prima Leader Group».

Новини.LIVE сообщали ранее, что Министерство обороны опровергло распространённый миф о том, что до принесения присяги военнослужащий якобы не может быть наказан за самовольное оставление части. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за самовольное оставление части наступает с момента официального начала военной службы, а сам факт принесения присяги никакой роли здесь не играет.

Между тем бойцы, решившие вернуться после самовольного оставления части, часто допускают фатальные ошибки, ориентируясь на советы из соцсетей или искусственного интеллекта. Но такие консультации нередко заканчиваются новыми уголовными делами или внезапным возвращением на передовую. Юрист назвал самые популярные мифы и ошибочные утверждения бойцов относительно СЗЧ.

Отметим, что бойцы ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта, самовольно покинувшие воинские части до 12 июня 2026 года, имеют возможность вернуться в строй по упрощенной процедуре. Для этого военнослужащим необходимо подать соответствующий рапорт до 20 сентября.