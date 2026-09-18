Що чекає на військових у СЗЧ при спробі влаштуватися на роботу

Військовослужбовці. Фото: 44 ОМБр

Українські військові, які перебувають у СЗЧ, фізично позбавлені можливості легально працювати. Будь-яке офіційне працевлаштування миттєво підтягується в державні бази, що дозволяє Державному бюро розслідувань та Нацполіції швидко знайти і затримати втікача.

Про це в коментарі Новини.LIVE ексклюзивно заявила адвокат Діна Дрижакова.

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Чоловіки в СЗЧ не можуть піти на роботу офіційно

Спроба укласти офіційний трудовий договір для військовослужбовців, які втекли з армії, гарантовано закінчується зустріччю з правоохоронцями. Державні реєстри налаштовані таким чином, що будь-яке легальне працевлаштування миттєво видає місцеперебування порушника Національній поліції та Державному бюро розслідувань.

Як пояснює у коментарі виданню Новини.LIVE керівник юридичної компанії "Prima Leader Group" Діна Дрижакова, бійці після самовільного залишення частини намагаються облаштувати своє життя в тилу. Лише дехто з них згодом обирає добровільне повернення до лав ЗСУ, щоб уникнути кримінальної відповідальності, тоді як решта шукає способи заробітку у цивільному житті. Однак саме на етапі пошуку роботи перед ними постає проблема, адже ТЦК зберігає всі законні підстави для їхнього затримання.

Юридичний парадокс полягає в тому, що сам факт втечі ніяк не скасовує поточний статус бійця.

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"Офіційно працевлаштуватися під час СЗЧ неможливо. Під час СЗЧ ви залишаєтеся чинним військовослужбовцем", — зазначає адвокат.

За її словами, українське трудове законодавство містить жорсткі обмеження щодо сумісництва для осіб, які проходять строкову службу або були мобілізовані до війська.

Процедура оформлення нового працівника вимагає від будь-якого працедавця передачі відомостей до Податкової служби та Пенсійного фонду України. Одночасно підприємство зобов'язане зафіксувати людину у системі внутрішнього військового обліку.

Оскільки всі ці цифрові бази синхронізовані між собою, приховати факт отримання легального доходу від держави фізично не вийде. Дрижакова констатує, що такий механізм несе пряму загрозу свободі втікача.

"Для таких військових є ризик затримання. Офіційне працевлаштування негайно відобразиться у державних реєстрах, що дасть змогу органам ДБР або Нацполіції встановити ваше місцезнаходження та затримати", — резюмувала очільниця "Prima Leader Group".

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Міністерство оборони спростувало популярний міф про те, що до складання присяги військовий нібито не може бути покараним за СЗЧ. У відомстві наголосили, що відповідальність за самовільне залишення частини настає з моменту офіційного початку військової служби, а сам факт складання присяги жодної ролі тут не відіграє.

Тим часом бійці, які вирішили повернутися після СЗЧ, часто припускаються фатальних помилок, орієнтуючись на поради із соцмереж або штучного інтелекту. Але такі консультації нерідко завершуються новими кримінальними справами чи раптовим поверненням на передову. Юрист назвав найпопулярніші міфи та помилкові твердження бійців щодо СЗЧ.

Зазначимо, що бійці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які самовільно залишили військові частини до 12 червня 2026 року, мають можливість повернутися в стрій за спрощеною процедурою. Для цього військовослужбовцям необхідно подати відповідний рапорт у термін до 20 вересня.