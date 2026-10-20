Отправка повесток в Укрпочту для военнообязанных. Фото: коллаж Новини.LIVE

ТЦК имеет право без предварительного уведомления немедленно отправить призывную повестку по почте, как только работник теряет статус забронированного. Однако следует знать, что даже если человек отказывается принимать письмо, его всё равно считают официально уведомлённым. Поэтому попытка уклониться от призыва таким образом грозит ответственностью по уголовной статье.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Мобилизация сразу после потери отсрочки

Когда действие отсрочки прекращается или отменяется, гражданин мгновенно становится пригодным к призыву. Территориальные центры комплектования не обязаны вызывать таких людей для дополнительных бесед или сверки данных. Если военнообязанный ранее прошел ВЛК и имеет действующее заключение о годности к службе, он может сразу получить боевую повестку. Это документ, обязывающий явиться с вещами для отправки в учебный центр или воинскую часть.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что освобождение от мобилизации для забронированных работников гарантирует пункт 1 части первой статьи 23 профильного закона. Однако эта защита действует исключительно в период действия самой брони и нахождения лица на специальном учете. Как только статус аннулируется, исчезают и все основания для отсрочки.

Новые правила вручения писем от военкомата

Отправлять повестки по почте ТЦК разрешает постановление правительства № 560. Согласно пункту 88 этого документа, боевую повестку вручают либо лично под расписку, либо отправляют заказным письмом. Во втором случае обязательны опись вложения и обратное уведомление о вручении.

Читайте также:

Также юрист обращает внимание, что просто не прийти на почту за письмом — это очень плохая идея. Если военнообязанный отказался принимать конверт или почтальон не застал его по указанному адресу, государство все равно считает его надлежащим образом уведомленным.

Письма направляются по адресу, который человек сам указал ТЦК, или по официальному месту регистрации. Если на письме стоит пометка «Повестка ТЦК», у адресата есть всего три рабочих дня, чтобы забрать его после уведомления. Если этого не произошло, конверт отправляется обратно в военкомат со специальной отметкой.

Когда наступает уголовная ответственность из-за повестки по почте

Возврат письма не означает автоматического признания вины, но за неявку на призыв могут судить по статье 336 Уголовного кодекса. Наказание серьезное и составляет от трех до пяти лет тюрьмы. Для вынесения обвинительного приговора прокуроры должны доказать, что гражданин сознательно уклонялся от службы в армии. Они должны подтвердить, что он был годен к службе, не имел отсрочек, был надлежащим образом вызван, а он умышленно проигнорировал свой долг.

Юрий Айвазян подчеркивает, что почтовая отметка об отказе или отсутствии — это лишь доказательство уведомления для ТЦК, но еще не 100% доказательство умысла для суда. Возвращенный конверт не объясняет мотивы человека.

Впрочем, отсутствие подписи на корешке повестки не спасёт от суда, если следователи найдут другие подтверждения того, что военнообязанный знал о вызове и просто скрывался. Практика Верховного Суда показывает, что за неявку для отправки в часть реально назначают тюремные сроки.

"Поэтому рассчитывать на правило "не забрал письмо — уголовной ответственности быть не может" не советую, но и утверждение "письмо вернулось в ТЦК — преступление уже доказано "юридически неверно", — пояснил Юрий Айвазян.

Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров планирует снизить лимит призыва работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%, объясняя такой шаг частыми манипуляциями со стороны предприятий.

Производители вооружения, в свою очередь, предупреждают о прямой угрозе срыва поставок для ВСУ, а ведущие экономические аналитические центры в открытом письме к властям призвали остановить реформу, отметив, что нововведения лишь затянут процедуры рассмотрения заявок и добавят неопределенности относительно критического статуса компаний.

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, ужесточающий условия получения отсрочки от призыва по семейным обстоятельствам. Депутаты предлагают пересмотреть и сузить основания для военнообязанных, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками, воспитывают детей с инвалидностью или имеют супругу или супруга с инвалидностью.