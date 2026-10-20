Відправлення повісток на Укрпошту для військовозобов'язаних. Фото: колаж Новини.LIVE

ТЦК має право без попереджень одразу ж надіслати бойову повістку поштою, щойно працівник втрачає бронь. Та варто знати, що навіть якщо людина відмовляється забирати листа, її однаково вважають офіційно поінформованою. Тож спроба уникнути призову таким шляхом загрожує відповідальністю за кримінальною статтею.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Мобілізація одразу після втрати броні

Коли дія бронювання припиняється або скасовується, громадянин миттєво стає придатним до призову. Територіальні центри комплектування не зобов'язані викликати таких людей для додаткових розмов чи звірки даних. Якщо військовозобов'язаний раніше пройшов ВЛК і має чинний висновок про придатність до служби, він може одразу отримати бойову повістку. Це документ, який зобов'язує з'явитися з речами для відправки до навчального центру або військової частини.

Адвокат Юрій Айвазян зауважує, що звільнення від мобілізації для заброньованих працівників гарантує пункт 1 частини першої статті 23 профільного закону. Проте цей захист працює виключно під час дії самої броні та перебування особи на спеціальному обліку. Як тільки статус анулюється, зникають і всі підстави для відстрочки.

Нові правила вручення листів від військкомату

Надсилати повістки поштою ТЦК дозволяє урядова постанова № 560. Згідно з пунктом 88 цього документа, бойову повістку вручають або особисто під розпис, або ж надсилають рекомендованим листом. У другому випадку обов'язковим є опис вкладення та зворотне повідомлення про вручення.

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Також юрист звертає увагу, що просто не прийти на пошту за листом — це дуже погана ідея. Якщо військовозобов'язаний відмовився брати конверт або поштар не застав його за вказаною адресою, держава все одно вважає його належним чином оповіщеним.

Листи направляють на адресу, яку людина сама дала ТЦК, або ж за офіційним місцем реєстрації. Якщо на листі стоїть позначка "Повістка ТЦК", адресат має лише три робочі дні, щоб забрати його після інформування. Якщо цього не сталося, конверт їде назад до військкомату зі спеціальною відміткою.

Коли настає кримінальна відповідальність через повістку поштою

Повернення листа не означає автоматичного визнання провини, але за неявку на відправку можуть судити за статтею 336 Кримінального кодексу. Покарання серйозне і становить від трьох до п'яти років тюрми. Для обвинувального вироку прокурори мусять довести, що громадянин свідомо уникав армії. Вони мають підтвердити, що він був придатним, не мав відстрочок, його належно викликали, а він умисно проігнорував обов'язок.

Юрій Айвазян наголошує, що поштова відмітка про відмову або відсутність — це лише доказ оповіщення для ТЦК, але ще не 100% доказ умислу для суду. Повернутий конверт не пояснює мотивів людини.

Втім, відсутність автографа на корінці повістки не врятує від суду, якщо слідчі знайдуть інші підтвердження того, що військовозобов'язаний знав про виклик і просто ховався. Практика Верховного Суду показує, що за неявку для відправки у частину реально дають тюремні строки.

"Отже, розраховувати на правило "не забрав лист — кримінальної відповідальності бути не може" не раджу, але й твердження "лист повернувся до ТЦК — злочин уже доведений" юридично неправильне", — пояснив Юрій Айвазян.

Новини.LIVE інформували, що Кабінет Міністрів планує знизити ліміт бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%, пояснюючи такий крок частими маніпуляціями з боку підприємств.

Виробники озброєння натомість попереджають про пряму загрозу зриву постачання для ЗСУ, а провідні економічні аналітичні центри у відкритому листі до влади закликали зупинити реформу, зазначивши, що нововведення лише затягнуть процедури розгляду заявок і додадуть невизначеності щодо критичного статусу компаній.

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який посилює умови й отримання відстрочки від призову за сімейними обставинами. Депутати пропонують переглянути та звузити підстави для військовозобов'язаних, які доглядають за важкохворими родичами, виховують дітей з інвалідністю або мають дружину чи чоловіка з інвалідністю.