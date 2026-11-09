Документы на ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Требование отдела кадров к мужчине пройти ВВК при наличии отсрочки является необоснованным, поскольку направление выдают исключительно ТЦК и СП. Закон строго запрещает направлять на комиссию военнообязанных граждан, чей срок освобождения от мобилизации еще не истек.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Кто уполномочен направлять на комиссию ВВК

Требования кадровиков на предприятии об обязательном прохождении медицинского осмотра для воинского учета нарушают закон. Работодатель или отдел кадров физически не может направить сотрудника на военно-врачебную комиссию.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что это исключительное право принадлежит территориальному центру комплектования, где гражданин состоит на учете. В соответствии со статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", направление на осмотр осуществляется только по официальному вызову.

Постановление Кабмина № 1487 четко регламентирует правила учета и причины вызовов. Военнообязанные должны прибывать в военкомат в сроки, указанные в повестках или распоряжениях.

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Согласно документу, явка в ТЦК обязательна для:

постановки на учет и оформления военно-учетных документов;

определения назначения гражданина на особый период;

непосредственного прохождения медицинского осмотра;

призыва на службу или направления на учебные сборы.

Законна ли отправка на ВЛК во время действующей отсрочки

Если у мужчины есть официально оформленная и действующая отсрочка от мобилизации, военкомат не имеет права требовать от него прохождения медицинской комиссии. Главным условием здесь является отсутствие в прошлом статуса ограниченной годности к службе.

Эта норма закреплена в пункте 63 постановления правительства № 560. Документ определяет, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки еще не истек, на медосмотр не направляются.

Такая защита действует и на этапе рассмотрения документов в военкомате. Когда человек только подал заявление на отсрочку, ТЦК запрещено направлять его к врачам вплоть до момента принятия официального решения комиссией. Если же комиссия официально отказывает в отсрочке, гражданин автоматически направляется на осмотр для определения степени годности.

Исключения в отношении тех, кого направят к врачам

Законодательство содержит исчерпывающий перечень исключений, когда мужчину гарантированно вызовут на комиссию даже при наличии отсрочки или в процессе рассмотрения заявления.

В частности, медицинский осмотр придется пройти следующим категориям граждан:

лицам, которых ранее признали временно негодными на срок от 6 до 12 месяцев (при условии истечения срока действия справки ВЛК);

мужчинам со старым статусом «ограниченно годных», которые ещё не прошли обязательный повторный осмотр;

кандидатам, планирующим поступить на военную службу по контракту;

тем, кто самостоятельно выразил добровольное желание пройти медицинскую комиссию.

Стоит помнить, что требование о повторном осмотре бывших "ограниченно годных" или временно негодных не распространяется на тех граждан, которые уже признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Новини.LIVE ранее сообщали, что прохождение военно-медицинской комиссии является обязательным этапом для определения степени годности к военной службе. По результатам осмотров медики фиксируют, позволяет ли состояние здоровья человека выполнять боевые или тыловые задачи. В то же время сам по себе вердикт "годен" еще не является приказом о немедленной отправке в армию и не означает автоматической мобилизации.

Кабмин ужесточил требования для оформления отсрочки на основании ухода за нетрудоспособными родителями. Отныне военнообязанные должны предоставлять ТЦК официальное подтверждение получения компенсационных выплат или специальный акт об установлении факта ухода. Кроме того, наличие тяжелых заболеваний у родителей не гарантирует освобождение от призыва, если в семье есть другие трудоспособные дети, обязанные по закону заботиться о родных.